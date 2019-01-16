Выборы2019

Выборы

12:03 16.01.2019

В Зеленского назвали топ-5 проблем, которые более всего беспокоят украинцев

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В Зеленского назвали топ-5 проблем, которые более всего беспокоят украинцев

Команда шоумена Владимира Зеленского провела опрос среди украинцев, чтобы выявить, какие проблемы наиболее беспокоят граждан.

"Помните наш с вами разговор о топ-5 проблем Украины? В опросе приняли участие более 120 000 украинцев. Мы проанализировали ваши ответы и уже используем их для актуализации нашей программы. Вскоре покажем вам результат", - говорится в сообщении команды в Facebook , которое обнародовали во вторник вечером.

Согласно данным исследования, 17,8% опрошенных считают главной проблемой Украины войну на Донбассе; 15,9% украинцев - низкий уровень заработных плат и пенсий; 13,3% - борьбу с коррупцией; 11,7% - повышение цен на коммунальные услуги; 9,8% - рост цен на товары и услуги питания; 8,5% - уровень медицинского обслуживания; 7,5% - неблагоприятные условия для развития малого / среднего бизнеса; 7,3% - безработица и эмиграция; 4,6% - качество образования в школах, вузах; 3,6% - аннексию Крыма.

Теги: #зеленский #владимир_зеленский
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