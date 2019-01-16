Выборы2019

Выборы

11:09 16.01.2019

Богомолец подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

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Богомолец подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Народный депутат Украины Ольга Боломолец (фракция "Блок Петра Порошенко"), подала в Центральную избирательную комиссию Украины (ЦИК) документы для регистрации кандидатом в президенты страны.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК, в среду она принесла и пожала документы для участия в выборах президента Украины 31 марта как самовыдвиженец.

О.Богомолец – врач-дерматовенеролог, правнучка академика и ученого-патофизиолога, президента Академии наук УССР Александра Богомольца (1930-1946). В 2003-2014 годах была главным врачом основанной ею клиники "Институт дерматокосметологии доктора Богомолец".

Во время Революции Достоинства была координатором медицинской службы Евромайдана. В мае 2014 года участвовала в выборах президента Украины и заняла 8-е место в первом туре с результатом 1,91%.

На парламентских выборах в октябре 2014 года О.Богомолец была избрана народным депутатом по списку "Блока Петра Порошенко", где шла под №3. Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения. С 1 сентября 2014 года она также стала внештатным советником президента Украины по гуманитарным вопросам.

6 декабря 2018 года О.Богомолец заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины. Глава фракции БПП Ирина Луценко отметила, что во фракции разочарован таким решением О.Богомолец.

20 декабря П.Порошенко уволил О.Богомолец с должности советника президента, а 22 декабря она заявила, что во фракции БПП ей предлагала сложить мандат народного депутата.

Теги: #ольга_богомолец #богомолец
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