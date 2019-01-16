Олигархат должен исчезнуть в Украине как класс, не должно быть тех, кто пренебрегает законами и скупает целые фракции в парламенте. Зато должен быть большой бизнес, который работает по-честному, на равных условиях с малым и средним, заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Украина забудет слово "олигарх". Не будет места для тех, кто паразитирует на бюджете и природных ресурсах, для тех, кто нарушает закон. Зато будет место для крупного, среднего и малого бизнеса, работающего на равных условиях и честно платит налоги" - сказал А.Гриценко в эфире телеканала "Наш" в понедельник.

Политик добавил, что это является одним из пунктов его предвыборной программы.

По словам А.Гриценко, бороться с олигархами в первую очередь должен Антимонопольный комитет. Он подчеркнул, что эта структура должна стать сильнее, чтобы побороть все схемы, которыми сейчас пользуются олигархи.

"Страна будет зарабатывать тогда, когда она капитализируется. Для этого все должны работать в равных условиях, без монополий", - уверен лидер "Гражданской позиции".