Рада внесет изменения в Конституции по интеграции Украины в ЕС и НАТО в начале февраля, надеется Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада в начале следующей сессии окончательно закрепит в Конституции Украины европейский и евроатлантический путь страны.

"Очень надеюсь, что в начале февраля парламент продолжит свою чрезвычайно важную миссию, и эти изменения в Конституцию будут окончательно приняты", - сказал П.Порошенко на встрече с представителями бизнеса и общественности Киверцевского района Волынской области во вторник.

Глава государства подчеркнул, что его заявление не является декларацией. "Это не пиар. Это очень важное политическое решение украинской власти, и украинского народа. Это демонстрация нашего с вами единства и неизменности нашей политики внутри и за пределами страны", - сказал П.Порошенко.

Как сообщалось, 22 ноября 2018 года Верховная Рада в первом чтении одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Такое решение поддержали 311 народных депутатов.

Согласно предложенным изменениям, в полномочиях Верховной Рады будет "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство в ЕС и НАТО. А Кабинет министров страны, в свою очередь, должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко в декабре прогнозировала, что окончательное (во втором чтении) голосование в Верховной Раде за проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно закрепления курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию пройдет в конце февраля - начале марта 2019 года. Сам П.Порошенко заявлял, что соответствующие изменения в Основной закон пройдут до президентских выборов, назначенных на 31 марта 2019 года.