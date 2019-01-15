Порошенко обещает монетизацию субсидий на газ в ближайшее время

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о намерениях провести монетизацию субсидий на энергоносители в кратчайшие сроки.

"Я заявляю, и убеждаю, мы это сделаем (монетизацию субсидии – ИФ) уже сейчас", - сказал П.Порошенко на встрече с представителями бизнеса и общественности Киверцевского района Волынской области во вторник.

По словам президента, если человек меньше использует газа, то "живые" деньги он оставит у себя, "без какой-либо бюрократической волокиты".

"Я пришел к такому выводу не только потому, что хочу защитить людей, а потому что там, где люди без субсидий платят "живыми" деньгами на квадратный метр, они используют в два раза меньше газа", - отметил П.Порошенко.