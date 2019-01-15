Выборы2019

Выборы

15:24 15.01.2019

Общественные организации презентовали избирательную инициативу "Стоп политической коррупции"

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Общественные организации презентовали избирательную инициативу "Стоп политической коррупции"

Ряд общественных организаций провели презентацию в Киеве инициативу для общественного контроля над избирательным процессом "Стоп политической коррупции",

"Мы хотим обратить внимание на отвратительные проявления избирательного процесса, которые влияют на результат выборов, и взять на себя и предложить другим общественным организациям, активным гражданам такой достаточно активный мониторинг избирательного процесса… Поэтому мы решили положить начало такой общественной инициативе", - сообщил координатор ОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По его словам, инициатива "Стоп политической коррупции" создана для осуществления общественного контроля над избирательным процессом и добропорядочностью кандидатов. Цель инициативы - предотвратить нарушения и гарантировать неприкосновенность избирательного права как базы гражданских свобод граждан Украины.

В частности, общественные активисты будут анализировать честность предвыборной агитации, осуществлять контроль над соблюдением законодательства в день голосования на избирательных участках, фиксировать нарушения для оперативного взаимодействия с правоохранительными органами. Кроме того, на базе собранных нарушений активисты создадут рейтинг политических коррупционеров - перечень партий и кандидатов, которые чаще всего манипулировали избирателями и нарушали закон.

По словам Р.Бочкалы, инициатива уже объединяет несколько общественных некоммерческих организаций. Также сейчас участниками "Стоп политической коррупции" на добровольных началах являются активисты, юристы, журналисты, независимые эксперты. Координатор ОО "Стоп коррупции" призвал всех желающих присоединиться к этой инициативе.

Теги: #коррупция #общественные_организации #выборы #украина
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