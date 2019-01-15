Александр Вилкул призвал Верховную Раду "вернуться в реальность"

Зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул считает, что власть заигралась в выборы и перестала заниматься вопросами, которые действительно волнуют людей.

Выступая на Согласительном совете глав фракций в Верховной Раде 15 января, А.Вилкул призвал руководство страны "вернуться к реальности". Политик потребовал поставить в повестку дня сессии законопроекты, поданные "Оппоблоком":

1) Для снижения коммунальных тарифов и отмены монетизации льгот – законопроекты №9257, №9142, №8567;

2) Для поддержки промышленности, что даст людям работу и наполнит бюджет социальных программ – законопроекты №9214, №4279, №7007, №2193, №2194, №2195.

3) Для снижения цен, возврата государственного контроля за ценами на основные товары – законопроекты №9146, №5078, №9144;

4) Для прекращения войны и гибели людей на Донбассе – законопроекты №7545, №9213;

5) Для получения отчета руководителя "Нафтогаза", который сам себе выписывает миллиардные премии за счет государственного предприятия – законопроект №9257.

А.Вилкул подчеркнул, что ближайшие два месяца станут тестом для украинского парламента.

"Мы или высший законодательный орган, или бесправные статисты в избирательной кампании Петра Порошенко. Голосования на этой сессионной неделе продемонстрируют выбор каждого", – резюмировал народный депутат.