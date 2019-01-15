КИУ оценил работу кандидатов в президенты в Раде за четыре года

Все кандидаты в президенты Украины имеют низкие показатели участия в голосованиях парламента, свидетельствуют данные исследования ВОО "Комитет избирателей Украины".

"В течение четырех лет работы в парламенте одиннадцать политиков систематически игнорировали голосования ВР, трое - почти не появлялись в Раде, четверо - так и не стали авторами ни одного принятого закона", - говорится в сообщении КИУ, которое обнародовали во вторник.

Отмечается, что самым активным среди участников президентской гонки был Олег Ляшко, который принял участие лишь в 50% голосований парламента. Сергей Каплин присоединился к 36% голосований, Александр Шевченко - 30%, Юлия Тимошенко - 25%, Виталий Куприй - 17%.

В других кандидатов показатели еще ниже. Сергей Тарута принял участие в 12% голосований, Александр Вилкул - 11%, Вадим Новинский - 8%, Михаил Добкин - 6%, Юрий Бойко - 4%, Андрей Билецкий - 4%. Самый низкий результат у Евгения Мураева, который принял участие лишь в 2% голосований Рады.

При этом часть кандидатов почти не появлялись на пленарных заседаниях ВР. А.Билецкий был письменно зарегистрирован только на 17% заседаний, Е.Мураев - 29%, А.Вилкул - 47%. В С.Таруты этот показатель на уровне 68%, В.Куприя - 72%, В.Новинского - 73%, Ю.Тимошенко - 78%, С.Каплина - 79%, А.Шевченко - 83%, О.Ляшко - 85%. Почти не пропускал заседания Ю.Бойко - 95% посещений.

В то же время за четыре года некоторые политики так и не стали авторами ни одного принятого закона. Это касается М.Добкина, А.Вилкула, В.Новинского и Е.Мураева.

В А.Билецкого 1 принятый закон, Ю.Бойко - 2, С.Таруты, В.Куприя и А.Шевченко - по 4, Ю.Тимошенко - 8, С.Каплина - 10, О. Ляшко - 54. При этом почти все политики зарегистрировали значительное количество законопроектов. Так, О.Ляшко подал 276 законопроектов, Е Мураев - 160, С.Каплин - 123, В.Куприй - 113, А.Вилкул - 111, Ю.Тимошенко - 102, А.Шевченко - 96.

Всего за четыре года было проведено 15,5 тыс. голосований, прошло 501 пленарное заседание, было принято 890 законов.