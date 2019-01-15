Вилкул: Рост уровня жизни украинцев можно обеспечить путем повышения зарплат, пенсий, стабилизации цен и снижения коммунальных тарифов

Прекращение военного конфликта, обеспечение верховенства права, сокращение армии чиновников и принятие пакета законопроектов "Оппозиционного блока" "Новая индустриализация" смогут обеспечить вывод Украины из социально-экономического кризиса, заявил зампредседателя политпартии Александр Вилкул.

"Государственная поддержка должна быть в определенных отраслях. Например, в горно-металлургическом комплексе быстрая оборачиваемость денег и поддержка не так важна. Там более важен экологический налог, который платят предприятия. Его нужно оставлять в регионах, потому что сейчас остаются только 25%, а 75% - уходит в Киев и исчезает в бездонных карманах", - отметил оппозиционер в эфире телеканала "Украина" в понедельник, сообщает пресс-служба "Оппоблока".

По словам А.Вилкула, чрезвычайно важно вернуть доверие к банковской системе.

"За последние 5 лет власть уничтожила более сотни банков. Причем не по экономическим, а по политическим и коррупционным причинам. По оценкам экспертов, у людей на руках более 100 млн долларов. И люди хотят, чтобы эти деньги работали, но боятся их вкладывать в банковскую систему, хотя это было бы очень хорошо для экономики. Плюс – верховенство закона. Должны заработать суды и тогда будут инвестиции и украинские, и иностранные. Инвестор не будет бояться, что у него отберут деньги. Кроме того, необходимо сокращение армии чиновников, и переход на упрощенные электронные процедуры", - рассказал политик.

А.Вилкул подчеркнул, что экономический рост возможен, когда мирный Донбасс вернется в Украину, поскольку многие кооперационные цепочки еще с советских лет выстроены с предприятиями, которые находятся на неподконтрольных территориях.

"Для того, чтобы поднялся уровень жизни людей, необходим реальный рост заработных плат, реальный рост пенсий и снижение коммунальных тарифов, стабилизация цен", - подчеркнул А.Вилкул.