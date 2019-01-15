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09:41 15.01.2019

Тимошенко: Украинцам - украинский газ по сниженной цене вдвое

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Тимошенко: Украинцам - украинский газ по сниженной цене вдвое

Сразу после победы на выборах новый президент подаст в парламент законопроект об изменении порядка обеспечения населения газом. Украинцы получат газ собственной добычи по цене сниженной вдвое, что существенно уменьшит расходы на жилищно-коммунальные услуги, заявила лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Политик объяснила, что с момента обретения Украиной независимости и до 2014 года существовал порядок, по которому украинский газ собственной добычи отдавали на нужды населения "по украинским ценам".

"Это было нормой, которая была утверждена постановлениями правительства и решением НАК "Нафтогаза". Например, в Казахстане свой газ продают народу по 80-90 долларов за тысячу кубометров, а нам по 305 долларов с 2014 года. Кто это придумал, кто это посчитал, чтобы 300% рентабельности, прибыли в год, зарабатывали на людях, имеющих в 16 раз ниже доходы, чем в Европе?" - возмутилась она в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Ю.Тимошенко убеждена, отечественного газа хватает, ведь сегодня Украина добывает только на государственных предприятиях - 16.4 млрд кубометров газа, а люди на свои цели (тепло, горячая вода) используют только 15.8 кубометров.

"Именно поэтому законопроект, который вернет украинский газ станет одним из первых, который подаст новый президент. В этом же законопроекте будет четкий норматив рентабельности 30%, годовой доходности. Мы этот закон положим в основу ценообразования. Нам нужен месяц максимум, чтобы вдвое снизить цены на газ", - сказала она и отметила, что снижение цены приведет к существенному уменьшению расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Теги: #газ #тимошенко #украина #тарифы
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