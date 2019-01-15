Выборы2019

Выборы

09:25 15.01.2019

Порошенко поздравил украинцев с 27-й годовщиной Государственного гимна Украины

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Порошенко поздравил украинцев с 27-й годовщиной Государственного гимна Украины

В этот день исполняется 27 лет официальной музыкальной редакции Государственного гимна Украины, сообщил глава государства Петр Порошенко.

"Мелодия нашего гимна звучит в важные моменты нашей истории. С ним на устах украинцы защищали баррикады на Майдане, с ним мы провожали в последний путь погибших Героев Небесной Сотни, боролись и боремся с захватчиком на Донбассе. С ним мы восстанавливали нашу духовную независимость и праздновали создание автокефальной Православной церкви Украины", - написал президент в Фейсбук во вторник утром.

"Пусть мелодия гимна звучит в наших сердцах и в дальнейшем вдохновляет на важные свершения ради нашей прекрасной Украины!", - подчеркнул П.Порошенко.

Государственным гимном является песня "Ще не вмерла Украина и Слава, и Воля": слова Павла Чубинского, музыка Михаила Вербицкого. Официальная музыкальная редакция принята Верховной Радой 15 января 1992 года, текст гимна утвержден Законом Украины "О Государственном гимне Украины" 6 марта 2003.

Теги: #гимн #видео2019 #порошенко #украина
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