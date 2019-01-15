Выборы2019

Выборы

07:17 15.01.2019

Тимошенко выступает за создание сильной профессиональной армии и вступление Украины в НАТО

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Тимошенко выступает за создание сильной профессиональной армии и вступление Украины в НАТО

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает за создание в Украине сильной профессиональной армии и вступление Украины в НАТО.

"В нынешнем мире в одиночку защитить свои границы очень сложно. НАТО тратит $1 трлн в год, чтобы быть в состоянии выполнить свои обязательства перед 29 странами-членами и защитить их в любую минуту. Россия тратит $66 млрд, Украина – $3 млрд. Или мы в системе коллективной безопасности и защищены, или мы одни и нас каждый может прибирать к рукам как хочет. Нам нужно быть сильными и в коллективной системе безопасности", - сказала она в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Ю.Тимошенко убеждена, что Украине необходима сильная современная профессиональная армия, построенная по стандартам НАТО.

"Мы знаем, что в конце прошлого года почти 30 тыс. военнослужащих-контрактников ушли из армии, потому что они не могут существовать на тех условиях, которые им предложили? И новый контракт, который уже разработан Военным кабинетом и военнослужащими, будет принят законом", - отметила она.

Теги: #армия #тимошенко #нато
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