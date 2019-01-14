МВД, представители ЦИК и наблюдателей согласовали механизмы обеспечения законности выборов
В Министерстве внутренних дел Украины состоялось совещание по согласованию механизмов обеспечения общественной безопасности и законности выборов президента, сообщил глава МВД Арсен Аваков.
"На совещании МВД с участием члена ЦИК, Гражданской сети "Опора", членов коллегии МВД и руководства Национальной полиции Украины согласовали механизмы обеспечения общественной безопасности и законности выборов. Будем действовать скоординировано и решительно", - написал А.Аваков в Твиттере в понедельник вечером.
Он заверил, что все кандидаты "получат защиту, а не преференции".
Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.