МВД, представители ЦИК и наблюдателей согласовали механизмы обеспечения законности выборов

В Министерстве внутренних дел Украины состоялось совещание по согласованию механизмов обеспечения общественной безопасности и законности выборов президента, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"На совещании МВД с участием члена ЦИК, Гражданской сети "Опора", членов коллегии МВД и руководства Национальной полиции Украины согласовали механизмы обеспечения общественной безопасности и законности выборов. Будем действовать скоординировано и решительно", - написал А.Аваков в ‏Твиттере в понедельник вечером.

Он заверил, что все кандидаты "получат защиту, а не преференции".

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.