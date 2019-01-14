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11:51 14.01.2019

Бойко встретился с профсоюзом горняков и обсудил проблемы финансирования отрасли

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Бойко встретился с профсоюзом горняков и обсудил проблемы финансирования отрасли

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик встретились с профсоюзом горняков и обсудили проблемы финансирования отрасли, пишет "112 Украина".

"У нас сегодня 33 государственных шахты, из которых не работает уже 7, - практически существуют как просто технологические объекты. Кредиторская задолженность – 27 млрд. Задолженность по зарплатам – более 100 млн на "Селидово", 40 – на "Лисичанске" и далее по всем практически объединениях. Толчком к сегодняшнему собранию – послужило то, что было принято решение, что угольные шахты должны платить предоплату за электроэнергию, что ставит всех под угрозу отключения", - сказал Ю.Бойко.

Поэтому, подчеркнул политик, первое задание, которое должно быть решено - это внесение изменений в порядке потребления электрической энергии шахты. Кроме этого Ю.Бойко напомнил о чрезвычайной ситуации на Волынском бассейне.

"В отличие от других шахт, волынские шахты, которые сегодня остались в работе, не имеют производственных запасов. Поэтому, второе задание, которое стоит перед нами и я надеюсь, что перед министерством - это обеспечить изменения в бюджет, которые дадут возможность увеличить финансирование государственной угольной отрасли, сохранить 40 тысяч рабочих мест, которые еще там остались в этой отрасли. Также увеличить возмещение на модернизацию соответствующим образом обезопасить технический прогресс и выход на прибыльность шахт. Таким образом, это требует изменения в бюджет", - отметил политик.

Теги: #угольная_отрасль #бойко #украина #шахты
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