Вилкул рассказал, что является залогом развития Украины

Развитие горнодобывающей отрасли и металлургического комплекса являются залогом развития Украины, считает зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Надо обеспечить рост потребления отечественного металла в Украине за счет строительства, создания транспортной инфраструктуры и развития машиностроения, авиа и судостроения. Увеличив экспорт нашего металла, увеличим валютные поступления и стабилизируем курс гривны", - написал политик в Фейсбук, комментируя рабочую поездку на Ингулецкий горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге.

Оппозиционер подчеркнул, что еще недавно Украина была в ТОП-10 мировых производителей стали, "а сейчас у нас даже дверные ручки и стулья сделаны из китайского металла".

"Я предлагаю решения, чтобы существенно росли зарплаты у работников украинских заводов и комбинатов, а не в других странах. Основа нашей Стратегии построения сильной страны - не кредиты ВМФ, а развитие экономики", - добавил А.Вилкул.