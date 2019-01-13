Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко намерен баллотироваться в президенты Украины

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о выдвижении кандидатом в президенты Украины.

"Сегодня я принял решение и начал готовить документы для подачи в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины", - сказал И.Смешко в программе Дмитрия Гордона в эфире 112 канала вечером в воскресенье.

И. Смешко возглавлял СБУ с сентября 2003 года по февраль 2005 года.