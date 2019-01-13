Выборы2019

Выборы

19:51 13.01.2019

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко намерен баллотироваться в президенты Украины

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Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко намерен баллотироваться в президенты Украины

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о выдвижении кандидатом в президенты Украины.

"Сегодня я принял решение и начал готовить документы для подачи в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины", - сказал И.Смешко в программе Дмитрия Гордона в эфире 112 канала вечером в воскресенье.

И. Смешко возглавлял СБУ с сентября 2003 года по февраль 2005 года.

Теги: #президент #экс_глава #сбу #выборы
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