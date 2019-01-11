Порошенко: В 2020 году ВСУ будут действовать полностью по стандартам НАТО

В следующем году Вооруженные силы Украины будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО в соответствии с законом о нацбезопасности, заявил Президент Петр Порошенко.

"Усилия нашего народа, героизм армии вызывают уважение и понимание мира, они позволили украинской дипломатии сформировать и укреплять международную коалицию в поддержку Украины. Речь идет об очень широком спектре поддержки - от санкций и помощи в подготовке специалистов к поставке такого оружия, как "Джавелин". В 2020 году ВСУ будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО в соответствии с законом о национальной безопасности", - написал глава государства на своей Facebook-странице в пятницу.