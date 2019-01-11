Сколько кандидатам будет стоить реклама на ТВ накануне выборов

Десятки и даже сотни тысяч гривен только за одну минуту политической рекламы на рейтинговых национальных телеканалах - такие расценки украинские медиа сформировали накануне президентских выборов.

Дороже придется заплатить за вечерний прайм-тайм, меньше всего - за эфир после полуночи, пишет общественное движение "ЧЕСТНО".

"Больше всего из всех украинских телеканалов за показ политической рекламы правит ТРК "Украина" Рината Ахметова. За секунду рекламы с 18:00 до 19:00 в будни кандидат в президенты Украины должен заплатить 5658 гривен. То есть ролик продолжительностью 30 секунд будет стоить почти 170 тыс., а минутный - более 300 тыс. Дешевле всего на телеканале "Украина" агитировать в 5:00 утра. Сейчас стоимость секунды эфира составляет 366 гривен", - сообщили активисты.

Кроме этого, недавно активисты зафиксировали на ТРК "Украина" 20-секундный ролик партии "Основа" с анонсом баллотирования Сергея Таруты в президенты.

"Одна трансляция такого ролика в вечернем прайм-тайме, согласно прейскуранту канала, должна обойтись Таруте или его партии примерно в 100 тыс. гривен", - отметили в "ЧЕСТНО".

На телеканале "Интер" Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина секунда эфира с 19:00 до 20:00 будет стоить кандидату 2715 гривен. Вероятно, самая дешевая реклама на этом канале - между 6:00 и 7:00 утра: за секунду эфира - 370 гривен, а за ролик на 30 секунд - более 11 тысяч гривен.

Активисты сообщают, что накануне Нового года "Интер", в частности, транслировал рекламный ролик "Оппозиционные платформы - За жизнь".

"Один показ 46-секундного ролика в вечернем прайм-тайме должен был стоить команде Бойко-Рабиновича от 45 до 125 тысяч гривен", - предполагают в организации.

Третье место по стоимости политической рекламы занимает телеканал "СТБ" медиахолдинга Виктора Пинчука StarLightMedia.

Больше всего за рекламу там отдают в воскресенье с 20:00 до 22:00, когда секунда рекламного времени стоит 2400 грн. А вот с часа ночи до шести утра на "СТБ" правят только 1,20 грн за секунду. Такие же расценки на ночной эфир имеет и телеканал ICTV. Прайм-тайм там будет стоить 1478 грн за секунду.

Активисты отмечают, что недавно на "СТБ" рекламу размещал президент Петр Порошенко. За один показ ролика в вечернем прайм-тайме он должен заплатить от 34 до 75 тыс. грн в будни и до 130 тыс. в воскресенье. Ранее администрация президента сообщила, что П.Порошенко из собственного кармана оплачивал трансляцию рекламы в поддержку автокефалии. Кроме этого, президент обещал указать эти расходы в своей декларации за 2018.

"Впрочем, ее представление состоится уже после президентских выборов", - отметили активисты.

Также на "СТБ" размещал 16 секунд рекламы "Оппозиционный блок". Ролик должен стоить партии от 10 до почти 40 тыс. грн.

Далее в рейтинге - телеканал "1+1" Игоря Коломойского. За секунду эфира с 20:00 до 23:00 медиа берут 1050 грн. Самый дешевое время - с 23:00 до двух часов ночи, когда секунда стоит 320 грн.

В "ЧЕСТНО" предполагают, что если бы Владимир Зеленский платил "1+1" за новогоднее видеообращение, то должен был бы выложить за 1 минуту 16 секунд эфира почти 25 тыс. грн, но в новогоднюю ночь стоимость могла быть в разы выше.

Также на "1+1" заказывает рекламу ВО "Батькивщина". Последние несколько недель телеканал транслирует видео с новогодними поздравлениями Юлии Тимошенко. Один показ такого ролика продолжительностью 46 секунд в вечернем прайм-тайме должен стоить партии 37-48 тыс. грн.

Прайм-тайм общественного телеканала "UA: Первый" обойдется кандидатам в 70 грн за секунду. Ночью - 12 грн в секунду, то есть 360 грн за один 30-секундный ролик.

Отмечается, что по сравнению с выборами 2014 стоимость политической рекламы на телеканалах выросла примерно на 35-40%.