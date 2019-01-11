Партия "Слуга народа" заявляет о готовящихся фейковых митингах от их имени

Партия "Слуга народа" и команда ее лидера Владимира Зеленского "Зе Команда" опровергают информацию о том, что готовят митинги в разных городах Украины в ближайшее время и предупреждает о возможных провокациях от их имени на массовых мероприятиях.

"Из достоверных источников нам стало известно о готовящихся провокациях. В ближайшее время в разных городах Украины планируются незаконные митинги, которые, якобы, проводит партия "Слуга народа" и "Зе Команда". По плану черных политтехнологов, в митингах будут участвовать титушки, которым показательно будут раздаваться деньги. И все это будут фиксировать съемочные камеры и журналисты ряда СМИ ради очередной информационной атаки, цель которой – дискредитация нашего движения "Слуга народа", - говорится в официальном обращении "Зе Команды" и "Слуги народа", обнародованном в пятницу пресс-службой В.Зеленского.

"Мы обращаемся к членам "Зе Команды" и нашим симпатикам – не поддавайтесь на провокации, не ходите на фейковые митинги, не верьте вранью… Мы пока не проводим никаких массовых мероприятий – митингов, съездов, собраний. Если же они будут, мы сообщим об этом дополнительно на наших официальных ресурсах – на сайте ze2019.com и официальных страницах в социальных сетях", - подчеркивают в политсиле.

В обращении также сообщается, что представители партии "Слуга народа" уже написали заявление в полицию "по факту запланированных провокаций и проведения фейковых митингов" и просят правоохранителей провести расследование и сообщить о его результатах.