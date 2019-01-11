На съезде "Гражданской позиции" приняли решение о выдвижении Гриценко кандидатом на выборах президента Украины

На XIII съезде политической партии "Гражданская позиция" приняли решение о выдвижении лидера политсилы Анатолия Гриценко кандидатом на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Как сообщает пресс-служба "Гражданской позиции", сегодня на съезде присутствовали 265 делегатов и более 70 приглашенных лиц. Во время мероприятия делегаты рассмотрели три вопроса: о выдвижении кандидата на выборы президента Украины, о довыборах Координационного Совета партии "Гражданская позиция" и о довыборах Совета партии "Гражданская позиция".

"Я думаю, что пришло время. Только объединившись демократическим блоком, мы сможем противостоять нашествию, которая сейчас в Украине", - сказал член Координационного совета партии Игорь Новосад, предлагая выдвинуть кандидатуру А.Гриценко для участия в выборах.

За это решение проголосовали все присутствующие делегаты.

"Для меня это честь и огромная ответственность. Я знаю, как поднять страну и армию. Я не подпишу ни одного популистского закона и международного соглашения, которое противоречит интересам страны. Мне достаточно одного президентского срока, чтобы заложить фундамент. От сегодняшнего решения зависит будущее страны" , - сказал А.Гриценко.

Кроме этого, на съезде главу политической силы "Альтернатива" Егора Фирсова избрали членом Координационного совета партии, а активистку Марину Соловьеву избрали членом КРП повторно. За оба решения проголосовали единогласно.

Также в Совет партии избрали трех человек от политической силы "Альтернатива" - Руслана Калинина, Дениса Каплунова и Алексея Митасова.