Медведчук: МИД использует админресурс с целью фальсификаций на выборах

Отказ МИД принимать заявки о регистрации российских наблюдателей, решение Верховного Суда о признании правомерным дискриминационного постановления ЦИК (принятого на основании секретного циркуляра МИД) относительно лишения права голоса миллионов украинцев, пребывающих на территории РФ, – это путь к массовым фальсификациям в ходе выборов, заявил председатель политсовета партии "За життя" и лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

"Цель всех этих манипуляций – обеспечить "правильное" голосование на президентских выборах", - подчеркнул В.Медведчук, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За життя" в пятницу.

"Что дальше? Проамериканский МИД как филиал "вашингтонского обкома" в Украине инициирует перенесение избирательных участков прямо в Вашингтон? Дабы там могли контролировать "правильность" голосования. А может, господину Климкину проще открыто признать, что его ведомство включилось в кампанию политической травли и использования админресурса против единого кандидата от "Оппозиционной платформы – За життя" и сделает все, чтобы международное сообщество не получало информацию о фальсификациях, направленных против Юрия Бойко?", - добавил В.Медведчук.