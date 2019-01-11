Климкин: Верю, что традиция свободных и честных выборов в Украине будет продолжена

Находящийся с визитом в Литве министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что власти обеспечат проведение свободных и честных президентских выборов в марте этого года.

"Верю, что традиция наших свободных и честных выборов будет продолжена, и не только в этом году. Во время Оранжевой революции, на Майдане, украинцы боролись за то, чтобы такие выборы стали частью нашей ментальности", - сказал в интервью агентству новостей BNS П.Климкин.

Министр отметил, что Украине требуется военная, политическая и экономическая поддержка для противостояния попыткам России "задушить" юг Украины, блокировать Азовское море.

"Многие люди, даже здесь, в Литве, в разговорах со мной говорят, что цель России - просто получить более пророссийское правительство в Украине. Но это не так. Россия стремится к тому, чтобы не было свободной и демократической Украины как таковой. Россия делает и будет делать все, чтобы дальше раскалывать Украину", - сказал он.

П.Климкин утверждает, что Украина уделяет все больше внимания своей европейской идентичности, большое влияние в этой сфере оказывает наследие Великого княжества Литовского.

По словам министра, украинские власти намерены заботиться о том, чтобы украинская община в Литве могла сохранять свое национальное своеобразие.