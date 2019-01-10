Апелляционный суд отказал признать противоправным решение ЦИК о ликвидации избирательных участков в РФ – "Опора"

Апелляционный административный суд г.Киева отказал в удовлетворении четырех исков о признании недействительным решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о ликвидации пяти избирательных участков на территории Российской Федерации, сообщает гражданская сеть "Опора".

"Истцы требовали признать постановление противоправным. По данным публичных сообщений пресс-служб политических сил, истцы были связаны с партиями "Оппозиционный блок", политическая партия "Наши"/политическая партия "Наши" и инициативой "Оппозиционная платформа – За жизнь" или поддержаны ими", - сказано на сайте сети "Опора" в четверг.

Отмечается, что по результатам рассмотрения четырех исков 6-й апелляционный административный суд установил отсутствие у истцов нарушенного права.

"Фактически отсутствие нарушения прав и интересов непосредственно истца стала ключевым аргументом судей для отказа в удовлетворении исков. В одном из решений отмечается, что истец не предоставил доказательств нарушения его прав как избирателя, а лишь ссылался на планы партии "Наши" выдвинуть его кандидатом на пост президента Украины (дело № 855/3/19)", - сказано в сообщении.

Решение ЦИК о ликвидации избирательных участков в РФ было принято 31 декабря 2018 года на основании письма Министерства иностранных дел Украины, в котором МИД обосновало необходимость ликвидации избирательных участков наличием существенных угроз и рисков на территории Российской Федерации для граждан Украины во время выборов президента.

"После вынесения решений судом некоторые из истцов обжаловали их в Кассационном административном суде в составе Верховного суда Украины. На уровне этого суда апелляция на решение суда первой инстанции по ликвидации избирательных участков до сих пор рассматривается", - сообщили в "Опоре".

Гражданская сеть отмечает, что после ликвидации избирательных участков на территории России соответствующие избиратели были закреплены за избирательными участками в Финляндии, Грузии и Казахстане. После такого распределения общее количество избирателей на участках в этих странах составляет 34 тыс. 201 человека.

Как известно, очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.