Александр Вилкул: Мы чувствуем, как растет поддержка Оппозиционного блока - "Сегодня"

Эксклюзивное интервью заместителя главы Оппозиционного блока Александра Вилкула "Сегодня".

Народный депутат, выдвинутый Оппоблоком в президенты, рассказал о шансах на выборах, своем видении путей выведения страны из экономического кризиса, достижения мира на Донбассе и об отношениях с другими странами.

Александр Юрьевич, мы вошли в новый год - год выборов президента и парламента. Вы выдвигаетесь кандидатом в президенты от Оппозиционного блока. Считаете, настало ваше время?

- Да, безусловно. Я в 2018 провел больше ста встреч. Чего хотят украинцы? Мира, нормальной человеческой жизни. Они хотят, чтобы их мужей и сыновей не забирали на войну, чтобы каждый день в сводках не было сообщений о погибших, чтобы можно было ходить на работу с нормальными условиями и достойной заработной платой, чтобы можно было планировать жизнь. Чтобы медицина была доступной и качественной, чтобы качество образования позволяло детям найти свое место в жизни. Люди хотят опять начать гордиться своей страной.

Настало наше время – время восстановления мира путем переговоров. Время борьбы с нищетой, сокращения в разы расходов госаппарата, поддержки промышленности и создания условий для нормальной работы и развития бизнеса.

Ваше участие в президентской гонке повлияет на результат Оппозиционного блока на парламентских выборах?

Президентские выборы, конечно, повлияют на парламентские. Мы чувствуем, как растет поддержка Оппозиционного блока. Почему это происходит? Во-первых, мы реальная, а не картонная оппозиция. Мы не предлагаем ничего похожего на "Порошенко 2.0", не подыгрываем власти, не вносим раздор в оппозиционное движение, не являемся ничьими марионетками.

За нас говорит не броская реклама, а конкретные достижения прошлых лет. У нас десятки тысяч членов партии, депутаты во всех уровнях местных советов, мэры городов. Да, они ощущают колоссальное давление, но продолжают оставаться с Оппозиционным блоком и работать на благо людей. С каждым днем нас становится все больше, поэтому уверенность в победе - есть.

Нужно тоже понимать, что Украина уже дошла до края. Ниже падать некуда. За пять лет разрушена страна, миллионы людей потеряли свой дом и живут на чемоданах, молодежь массово уезжает, экономические связи оборваны, через открытые границы идет поток импорта. Если ситуацию не развернуть на 180 градусов, мы страну потеряем. Альтернативы уже нет: только смена власти, только движение вперед. Это понимают все больше людей.

Давайте поговорим о вашей биографии. У вас большой опыт управления. У вас уникальный для нынешних политиков трудовой путь - начинали на рабочих специальностях, а дошли до руководящих должностей в промышленных предприятиях и правительстве. Какими достижениями вы больше всего гордитесь?

- Я в первую очередь производственник. И для меня ключевым является строить и созидать. У нас не нищая бесперспективная страна, у нас обманутая и разворованная страна. Мне для того, чтобы давать результат, никогда не нужны были какие-то особые условия. Я приходил, чаще всего туда, где были проблемы, превращал их в задачи и добивался успеха.

Родился в Кривом Роге, горняк в четвертом поколении. Начал работать в 17 лет, параллельно с учебой в институте, на должности помощника машиниста экскаватора, потом - машинистом экскаватора, исполнял обязанности горного мастера, возглавлял управление, дошел до генерального директора крупнейших горно-обогатительных комбинатов. Горжусь тем, что вывел предприятия из кризиса, погасил задолженности по зарплатам, создавал рабочие места.

Был губернатором Днепропетровской области. В области успешно реализовывал те предложения, с которыми мы с Оппоблоком сейчас идем на выборы.

Будет развитие промышленности и экономики - будет работа, реальный рост зарплат и пенсий, средства в бюджете и достойная жизнь. Другого рецепта нет.

Деньги с неба не падают, их нужно заработать. Зайдите на сайт государственной статистики. С 2010-го по 2012-й, когда я был губернатором, объемы промышленного производства в Днепропетровской области выросли на 24%. Накопленная ранее задолженность по зарплате была сокращена в 16 раз. Рост средней заработной платы в регионе был почти в два раза (с 1963 до 3312 грн, или с 245 до 414 долларов по курсу 8). В области было создано более 200 тысяч новых рабочих мест, на развитие региона было привлечено более 2 млрд долларов иностранных инвестиций.

Вы работали вице-премьером по вопросам ЖКХ. И как сейчас оцениваете рост тарифов для населения?

- В свое время наше правительство сделало все, чтобы не переложить бремя коммунальных платежей на простых людей. При мне тарифы ЖКХ не выросли ни на копейку, газ стоил 930 грн за тысячу кубометров, а сейчас - 8 тыс. 548 грн. Чуть ли не каждая вторая семья должна отдать за "коммуналку" львиную долю своего годового дохода.

Мы работали, снижали энергопотребление, внедряли энергосберегающие технологии, не загоняли людей в коммунальное рабство. Пришла нынешняя власть, подняла цену на газ для населения в 9 раз и выкачивает деньги из людей.

Вся их реформа в газовой сфере - это просто механизм выкачки денег из народа. Этими деньгами потом латают дыры в бюджете и выплачивают многомиллиардные премии чиновникам из "Нафтогаза".

И руководить эффективно они не умеют. Напомню, даже во время Майдана, зимой 2013-2014 годов, когда стояли 25-градусные морозы и были захвачены все органы власти, тем не менее мы обеспечили людей теплом, водой и светом.

Вас пытаются привлечь к уголовной ответственности, снять неприкосновенность. Почему?

- Это полностью политический заказ против оппозиции, которая не хочет договариваться и подыгрывать власти. За пять лет меня проверили тысячи раз. Ничего не нашли. Поэтому пошли на откровенные фальсификации. В последний раз пытали 70-летнего человека, бросали его в холодную камеру зимой, чтобы он дал на меня лживые показания. Но он не сломался и заявил о пытках, это видела вся страна - заседание регламентного комитета парламента показали все центральные телеканалы. Даже провластные депутаты в результате отказались голосовать за то, чтобы посадить меня в тюрьму.

У власти ничего не выйдет. Я не предам миллионы людей, которые верят нашей команде.

Как оцениваете свои шансы, на какой электорат опираетесь?

- Шансы - это количество сторонников, которые тебя поддерживают, и они больше, чем показывает любая социология. Посмотрите на любой соцопрос. Минимум 50% опрошенных отказываются отвечать. А на выборах они поддержат не войну до последнего украинца, а мирную и успешную Украину.

Я иду не сам, я - член команды Оппозиционного Блока. Что такое Оппозиционный Блок - это партия мира и развития - самая сильная оппозиционная сила в стране. Реальную альтернативу действующей власти представляет на сегодня только наша политическая сила.

Мир и экономическое развитие - два главных требования Оппозиционного Блока. И в центре всех решений, реформ и стратегий государства должны стоять интересы человека. Люди - это не просто население, которым можно манипулировать под диктовку внешних сил, не подопытные для проведения экспериментов, как это делает нынешняя власть. Люди - главная ценность нашей страны. И в этом Оппозиционный блок отличается от всех других участников выборов.

Если вас выберут, ваши первые шаги на посту президента?

- Есть три главных задачи, которыми я буду заниматься с первых минут. Первое - перезапуск переговорного процесса и быстрое прекращение войны на Донбассе. Мы об этом должны забыть как о страшном сне.

Второе - борьба с нищетой, неподъемными тарифами и высокими ценами.

Третье - стимулирование экономики и возрождение национальной промышленности. Только это обеспечит реальный, а не инфляционный рост зарплат, достойные пенсии и достойную жизнь.

Как достичь мира в Украине? Есть ли альтернатива Минским соглашениям?

- Алгоритму Минских соглашений альтернативы нет. Но дело не только в Минских соглашениях. Нынешняя власть не хочет прекращения выгодной ей войны. Считаю, что мира можно добиться исключительно дипломатическим путем, и это прописано в Минских соглашениях. Надо их расширить - давайте это делать, но нынешняя власть же просто зарабатывает на войне...

За время после подписания "Минска-2" погибли тысячи людей. И высшее руководство страны несет персональную ответственность за гибель каждого гражданина нашей страны.

Наша позиция понятна: нужно отдельно разговаривать с США и РФ, сближать позиции и голосовать за совместную резолюцию в Совбезе ООН. Быстрое восстановление мира - это наша первая задача после прихода к власти.

Какие главные экономические шаги содержит ваша программа по выведению страны из кризиса? Что главное, на ваш взгляд, для промышленности и сельского хозяйства?

- Реально на этих выборах будут бороться даже не кандидаты, а фактически две концепции развития страны.

Концепция МВФ, которому от нас нужно только сырье, земля и "заробитчане". Их цель - 15-миллионная аграрная страна с проданной землей и нищими людьми. В случае победы действующей власти или кандидатов с такими же идеологическими установками эта концепция продолжит реализовываться.

Вторая концепция - богатой, мирной, реально независимой, внеблоковой Украины, главным в которой является каждый человек, его безопасность и благосостояние. Наши приоритеты: восстановление мира в стране и возрождение экономики, что даст людям достойную работу, достойную зарплату и достойное будущее. Третий приоритет - поддержка промышленности и дальнейшего экономического развития. Будет сильная экономика - будет реальный, а не инфляционный рост зарплат и достойные пенсии. Зарабатывать на войне, как это делает нынешняя власть, мы не будем.

В основе нашей экономической программы лежит здравый смысл и национальный прагматизм. Что выгодно гражданам Украины, то должно быть выгодно и государству.

Ярким примером является Конрад Аденауэр (федеральный канцлер ФРГ. - Авт.), который для восстановления послевоенной Германии посадил за один стол банкиров, промышленников, профсоюзы, социальную сферу и быстро восстановил разрушенную Германию.

Как оцениваете проводимые в Украине реформы: медицинскую, образовательную, другие?

- Это не реформы, это циничные эксперименты над людьми. К чему должны вести реформы? К неуклонному улучшению качества жизни простых украинцев. Это главная цель. А что происходит сейчас?

Реформа здравоохранения провалена? Провалена. Спросите у наших граждан. Лучше не стало, просто теперь больше берут денег, медучреждения закрываются.

В сфере здравоохранения являюсь сторонником страховой медицины, при которой бюджетникам, детям и пенсионерам страховка предоставляется бесплатно за счет государства, а работникам предприятий - за счет работодателя. И с этой страховкой люди могут пойти в ту больницу, где им больше нравится, где лучше качество лечения. У меня есть практика реализации такого проекта. Одним из первых в Украине я реализовал это на промышленных предприятиях, которыми руководил.

Реформа образования провалена. Больше полутора тысяч школ закрыли, долги по зарплатам перед учителями, которые также увольняются. В результате запрета учиться на родном языке получили конфликт уже с Венгрией, Польшей, Румынией, а дети не знают ни украинского, ни русского, ни английского.

Децентрализация. Простой пример. Раз Смела замерзла, значит, никакой децентрализации нет на самом деле. Потому что децентрализация требует глубоких административных изменений, тотального сокращения госаппарата, переноса из центра на места принятия решений, электронную систему управления страной. На местах должны реально появиться деньги для развития. Это есть? Нет. Вот и ответ.

Оцените движение Украины в ЕС и НАТО. Правильным путем идем?

- Выступаю за нейтральный статус страны и прекращение войны до последнего украинца. Гарантом нашей безопасности будет сильная украинская армия.

Украина исторически и географически находится в поле интересов трех мощных соседей - России, Евросоюза и Турции. Мы можем быть либо полем битвы между тремя игроками, либо жить с ними в мире, имея статус нейтрального государства, подкрепленного реально эффективными международными договорами. Такой статус выбрали Австрия, Швейцария, Финляндия и Швеция, и этот опыт мне кажется успешным.

Что касается евроинтеграции, то рынок ЕС для Украины стратегически важен, и мы - европейская страна. Развивать отношения нужно. Другое дело, что в угоду политической конъюнктуре была подписана не выгодная для Украины экономическая часть Соглашения об ассоциации с ЕС, которая попросту открыла рынок Украины для европейских товаров, но мы мало что получили взамен. Надо пересматривать отдельные положения этого соглашения. Нам определили такие квоты на беспошлинную поставку украинских товаров в Европу, что они исчерпываются уже в начале года, а дальше надо платить пошлины, которые резко снижают конкурентоспособность наших товаров. Необходимо подходить к таким вопросам с точки зрения национального прагматизма и взаимной выгоды, а не с позиции бездумного открытия своих рынков ради политических деклараций.

Принципиально важны для нас рынки Китая, Ближнего Востока и восстановление традиционных связей с рынками стран СНГ. Где выгодно для Украины - там и торговать. Но подчеркиваю, главнее всего – восстановление мира. И это первое, что мы сделаем.