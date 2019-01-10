Выборы2019

Выборы

15:58 10.01.2019

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге - опрос Института анализа и прогнозирования

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Тимошенко лидирует в президентском рейтинге - опрос Института анализа и прогнозирования

Если бы на этой неделе состоялись выборы президента Украины, украинцы отдали бы предпочтение лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, за нее готовы проголосовать 19,3% тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой "Социопрогноз" в период с 26 декабря 2018 по 4 января 2019 года.

На второй позиции шоумен Владимир Зеленский. За него готовы отдать свои голоса 12,9% украинцев. За Юрия Бойко - 11,6%, Петра Порошенко - 11,3%, Анатолия Гриценко - 11,1%, Олега Ляшко - 9,1%, Андрея Садового - 4,5%, Александра Шевченко - 4,2% и Евгения Мураева - 2,9%.

Согласно данным опроса, 43% украинцев готовы прийти на избирательные участки на выборах президента, 12% считают, что точно не будут голосовать.

В целом специалисты опросили 2016 респондентов в возрасте от 18 лет (методом личного интервью) в 24 областях Украины и Киеве. Статистическая погрешность: стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,34-2,24%.

Теги: #тимошенко #выборы #опросы2019
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