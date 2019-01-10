В КИУ сообщили о первых фактах незаконной предвыборной агитации

В Комитете избирателей Украины (КИУ) сообщили о первых фактах незаконной агитации на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019.

"В городе Киеве и других регионах Украины размещены билборды с агитацией в пользу Сергея Каплина и Андрея Садового, которые не имеют исходных данных (сведения об учреждении, которое осуществило печать, тираж, информация о лицах, ответственных за выпуск, заказчики соответствующих материалов)", - говорится в сообщении пресс-службы комитета в Фейсбук в четверг.

В комитете подчеркивают, что это является нарушением ч. 3 ст. 59 Закона Украины "О выборах президента Украины".

"Эти билборды были размещены за несколько месяцев до начала избирательного процесса, однако после официальной регистрации Каплина и Садового они считаются предвыборной агитацией, а потому должны размещаться с ограничениями, установленными законом "О выборах президента Украины". В частности, содержать исходные данные и оплачиваться из избирательных фондов кандидатов", - пояснили в КИУ.

Кроме того, это касается рекламных материалов в пользу В.Наливайченко (лидер Движения "Справедливость" - ИФ), размещенных в ряде украинских Интернет-изданий. Вероятно, предполагают в КИУ, эти материалы не были оплачены из избирательного фонда кандидата, поскольку были размещены еще до официальной регистрации.

Активные рекламные кампании также проводят другие потенциальные кандидаты, это свидетельствует о сознательной манипуляции и публичном неуважении к основным принципам демократических выборов.

КИУ также призывает как официально зарегистрированных, так и потенциальных кандидатов не нарушать действующее законодательство и принципы демократических выборов и убрать незаконную агитацию.