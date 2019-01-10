Вилкул намерен подать в Раду законопроект о возобновлении моратория на проверки предприятий и предпринимателей

На следущей неделе зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул намерен подать в Верховную Раду Украины законопроект о возобновлении моратория на проверки предприятий и предпринимателей.

"Встретился с предпринимателями, совместно разрабатываем законопроект о возобновлении моратория на проверки, который я подам парламент на следующей неделе", - написал политик в Фейсбук в четверг.

"Предприниматели уже воют. Накануне выборов власть решила обобрать всех – чует, что конец близок. Надо защитить людей, которые и так из последних сил создают рабочие места, платят налоги, и благодаря которым страна еще держится", - добавил А.Вилкул.