Бойко: Политика украинского правительства в финансовой сфере - это средневековье под европейскими лозунгами

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко утверждает, что сегодня Украина находится в шаге от экономического банкротства.

"Власть вынуждена ежегодно увеличивать займы. Но это не спасает ситуацию, если бы не простые люди, которые вынуждены были покинуть Украину в поисках лучшей жизни… экономика держится на деньгах, которые украинцы зарабатывают за границей и переводят домой, семьям и родным", - написал политик в Фейсбук в среду.

По словам Ю.Бойко, за три квартала прошлого года в Украину поступило 8,2 млрд долларов (223 млрд грн) частных переводов, а объем внешних заимствований за 2018 год составил 3,8 млрд долларов (103 млрд грн).

"Объем этих средств в два раза превышает размеры кредитов, которые власть берет на погашение предыдущих долгов", - подчеркнул оппозиционер.