Садовый заработал за год почти 0,5 млн грн как мэр Львова, имущество и активы декларирует его супруга

Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый получил в 2017 году заработную плату в размере 491 тыс. 780 грн, также у него размещено почти 4 тыс. грн в "Приватбанке".

Согласно поданной декларации кандидата на пост главы государства, А.Садовый с апреля 2014 года проживает в доме площадью 660 кв. м и стоимостью 4 млн 511 тыс. грн во Львове, которым владеет его жена Екатерина Кит-Садовая.

В собственности супруги А.Садового два земельных участка во Львове площадью 702 и 301 кв. м, также она арендует еще один участок площадью 43 кв. м.

С февраля 2012 года Е.Кит-Садовая владеет автомобилем Merсedes-Benz 2012 года выпуска стоимостью 667,5 тыс. грн на дату приобретения, и с мая 2017 года автомобилем Skoda 2017 года выпуска стоимостью 968,7 тыс. грн.

Жена мэра Львова является конечным бенефициарным собственником ЧАО "Телерадиокомпания Люкс" (телеканал "24"), ООО "Захид.нет", юридические адреса которых находятся во Львове, дочернего предприятия "Телевизионная и радиовещательная компания Люкс", ЧАО "Радиокомпания Люкс", ЧП "Висма-Радио-ТВ", ООО "Контакт-Информ", ООО "Радио "Континент", ООО "Телерадиокомпания "Радіо Великих Доріг", ООО "Телерадиокомпания "Белком", зарегистрированные в Киеве, львовского ООО "Королевский Двор" (владеет 49% корпоративных прав, что в денежном эквиваленте составляет 11 тыс. 613 грн).

С 2006 года Е.Кит-Садовой принадлежат 17089 акций ЧАО "Телерадиокомпания Люкс" номинальной стоимостью 170 тыс. 890 грн, с апреля 2008 года – 1750 акций ЧАО "Радиокомпания Люкс" стоимостью 1750 грн.

В телерадиокомпании "Люкс" Е.Кит-Садовая заработала за 2017 год 2,31 млн грн и еще 60,5 тыс. грн зарплаты по совместительству в радиокомпании "Люкс".

Наличными она хранит $10 тыс. и 15 тыс. грн, в "Приватбанке" у нее размещено 2913 грн.

В мае 2017 года она взяла кредит в "Укргазбанке" на 678 тыс. грн (поручителем выступил А.Садовый). По этому кредиту в прошлом году она заплатила 129,5 тыс. грн процентов.

Кроме того, Е.Кит-Садовая выплатила ЧАО "Телерадиокомпания Люкс" 388,46 тыс. грн беспроцентной финансовой помощи из 611,5 тыс. грн, полученных в 2013 году. С мая 2017 года у нее возникли обязательства по договорам страхования в компании "АХА Страхование" на 58 тыс. грн и почти 20,3 тыс. грн.

В 2017 году А.Садовый заплатил 165 тыс. 210 грн и 92 тыс. 520 грн за две программы обучения в Великобритании под названием " Pilgrims Coaching for Professionals".

Сам кандидат в президенты является конечным бенефициаром общественной организации "Институт Просвиты" во Львове и членом благотворительной общественной организации "Институт развития города".

Мэр Львова также с августа 2006 года является владельцем торговой марки "Знак "Самопомич" (он является лидером партии "Самопомич" – ИФ).

У супругов Садовых 5 сыновей. В 2017 году они получили почти 16 тыс. грн помощи при рождении ребенка.

8 января ЦИК зарегистрировала А.Садового кандидатом в президенты Украины.