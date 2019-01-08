Выборы2019

Выборы

11:27 08.01.2019

Порошенко рассказал о ключевых и важных событиях, которые произошли в Украине в 2018 году

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Порошенко рассказал о ключевых и важных событиях, которые произошли в Украине в 2018 году

2018 был очень плодотворный на реформы и показал насколько решительно Украина движется вперед, подчеркнул президент Украины Петр Порошенко.

"Прекращение действия Договора о дружбе с Россией, выход из СНГ, закрепление курса на вступление в ЕС и НАТО в Конституции Украины, утверждение приветствие "Слава Украине! Героям Слава!" как официальное приветствие в Вооруженных силах, принятие Закона о реинтеграции Донбасса, принятие Закона "О национальной безопасности Украины" - все это часть нашей государственнической стратегии, которая приближает нас к Европе. И крылатая фраза украинского писателя Николая Хвылевого: "Прочь от Москвы! Даешь Европу!"- метко описывает эту стратегию", - написал в Фейсбуке глава государства во вторник.

"Поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом и еще смелее будем продолжать реформы, чтобы Украина стала сильной, успешной европейской страной", - добавил президент.

Теги: #изменения #видео2019 #порошенко #украина
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