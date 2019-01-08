Выборы2019

Выборы

09:29 08.01.2019

Вилкул: За всю историю Независимости еще никогда люди так не ждали выборов, чтобы сменить власть

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Вилкул: За всю историю Независимости еще никогда люди так не ждали выборов, чтобы сменить власть

 

Зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заявил, что украинцы постоянно задают один и тот же вопрос: когда же снизят тарифы и реально повысят зарплаты и пенсии?

"Люди старшего возраста жаловались, что нет денег купить лекарства, что дети вынуждены уезжать заграницу работать, чтобы прокормить семьи и поддержать родителей. Молодежь тоже возмущена ситуацией в стране. И все как один говорят: когда же кончится война?! Разрыв между статистикой, которой хвастается власть, заявляя о "победах", и реальной жизнью людей – огромен", - написал политик в Фейсбук во вторник.

По словам А.Вилкула, за всю историю Независимости еще никогда люди так не ждали выборов, чтобы сменить власть.

"На самом деле, в Украине есть все необходимое, чтобы страна развивалась, чтобы люди жили по-человечески. И деньги даже сейчас в стране есть, просто они не доходят до людей, а наполняют карманы чиновников, которые зарабатывают даже на войне", - добавил оппозиционер.

Теги: #вилкул #украина #выборы
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