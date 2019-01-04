Партия Томенко приняла решение поддержать Гриценко на выборах

Политическая партия "Общественное движение Николая Томенко "Родная страна" (укр."Рідна країна") на съезде в пятницу приняла решение поддержать на предстоящих выборах президента Украины лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Как сообщается на официальном сайте партии, также на съезде решили объединить усилия с "Гражданской позицией" на парламентских и местных выборах, о чем по итогам съезда принято соответствующее заявление.

Во время выступления на съезде Н.Томенко напомнил, что задолго до начала президентской избирательной кампании политическая сила призывала проукраинские, проевропейские политические партии отказаться от борьбы друг с другом и объединить свои усилия в борьбе за Украину.

"В стратегии "Украинский Президент-2019" мы предложили национальному политикуму и обществу критерии, по которым объединиться возможно и необходимо… Такими критериями являются: общие мировоззренческие ценности и видение будущего Украины; ведение избирательной кампании по принципу: не друг против друга, а за Украину и против ее врагов; совместное противодействие применению властью админресурса и других грязных технологий; совместная защита избирательных результатов", - отметил Н.Томенко.

Как сообщалось, в середине декабря 2018 года Н.Томенко сообщил о решении поддержать кандидату А.Гриценко на президентских выборах в 2019 году.

"Нужно объединяться за ценности, программу, объединяться за страну. И такое конструктивное идеологическое объединение даст положительный результат. Наше предложение объединиться нашло реальный отклик в команде А.Гриценко. Мы давно знаем друг друга, и поэтому наша команда приняла поддержать А.Гриценко на президентских выборах, и, объединив команды, двигаться совместно на парламентские и местные выборы", - сообщил Н.Томенко на пресс-конференции.