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16:13 04.01.2019

"Лай собак вдалеке" и "Донбасс" вошли в топ-7 кинолент Порошенко 2018

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"Лай собак вдалеке" и "Донбасс" вошли в топ-7 кинолент Порошенко 2018

Президент Украины Петр Порошенко назвал топ-7 отечественных и иностранных кинолент 2018 года, которые он рекомендует к просмотру.

"В этом году у меня не было много времени на просмотр кино, но несколько картин украинских и иностранных режиссеров все же удалось посмотреть, и я с удовольствием рекомендую их вам", - написал глава государства в Фейсбук в пятницу.

В частности, президент отметил документальный фильм датского режиссера Симона Леренга Вильмонта "Лай собак вдалеке", который вошел в shortlist международной кинопремии Оскар.

"Картина о нашем Донбассе, о войне какой она есть. О детской жизни, на границе между уютом родного дома и артиллерийскими обстрелами."Лай собак вдалеке" - важное кино об Украине, которое поразило весь мир", - отметил П.Порошенко.

Кроме этого, в списке рекомендованных лент от П.Порошенко: "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе), "Дикое поле" (реж. Ярослав Лодыгин), военная драма "Черкассы" (реж. Тимур Ященко), "Круты 1918" (реж. Алексей Шапарев), "Донбасс" (реж. Сергый Лозница) и рождественская кинолента "Приключения SНиколая" (реж. Семен Горов).

"Украинские режиссеры в этом году тоже могут похвастаться качественными и патриотическими лентами. Мы продолжим возрождать наше кино и я уверен, на украинский кинематограф ждет яркое будущее!", - добавил президент.

Теги: #фильмы #порошенко #украина
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