Готовность №1. Штабы кандидатов в президенты - "Украинская правда"

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Поки українці очікують приємних новорічних чудес, до нас підібрався старт передвиборчої кампанії.

Починаючи з 31 грудня аж до самих виборів президента, які відбудуться 31 березня 2019 року, виборцям обіцятимуть зниження цін на газ, стрімке підняття зарплат, пенсій і швидке закінчення війни на Донбасі.

Упродовж останніх місяців "Українська правда" стежила за підготовкою претендентів на головну посаду в країні: дізнавалися про їхні штаби, політтехнологів, меседжі, проблеми та сильні сторони.

Штаб Юлії Тимошенко

Станом на початок виборчої кампанії Тимошенко залишається лідером соціологічних досліджень. У грудні за неї були готові віддати голос приблизно 20% українців, які визначилися зі своїм голосом.

Тактика поведінки Юлії Володимирівни під час передвиборчої гонки буде зводитися до намагання переконати людей, що вона - вже готовий переможець президентських виборів.

Штаб Петра Порошенка

В останніх соціологічних дослідженнях Порошенко посідає третю сходинку серед можливих кандидатів у президенти. За президента готові голосувати приблизно 11% виборців з тих, хто визначився із симпатіями.

Стратегія кампанії Порошенка зводиться до одного слова: "безальтернативність". Петро Олексійович намагатиметься довести, що кращих за нього кандидатів немає.

Штаб Анатолія Гриценка

У грудні Анатолій Степанович входив у п'ятірку лідерів електоральних симпатій. За нього готові були голосувати орієнтовно 8% українців, які вже визначилися зі своїм кандидатом.

Гриценко лише нещодавно сформував свій виборчий штаб. Образ цього кандидата можна поділити на два меседжі – чесність та досвід.

Найбільшою інтригою щодо Гриценка залишається питання: чи захоче його підтримати мер Львова Андрій Садовий, який так само є претендентом на найвищу посаду?

Штаб Юрія Бойка

Ще з літа команда колишнього глави АП часів Януковича Сергія Льовочкіна працювала над ідеєю єдиного кандидата від проросійської опозиції, яким мав би стати Бойко.

Він також планував сформувати велику опозиційну силу на парламентські вибори, щоб у наступній Раді взяти свою більшість. Туди мала увійти партія "Опозиційний блок", яка складається з групи Ріната Ахметова та групи Дмитра Фірташа, а також партія Вадима Рабіновича й Віктора Медведчука "За життя".

Все йшло як по маслу – Рабінович навіть пообіцяв не висуватися у президенти на користь Бойка.

Але група, що орієнтується на Ахметова, не захоплювалася ідеями Льовочкіна. Вони принципово не хотіли підтримувати кандидата у президенти від групи Фірташа, та й союз із Медведчуком їх не дуже приваблював.

Врешті Бойко підписав угоду про створення спільної платформи з Рабіновичем без представників Ахметова.

Через це група найбагатшого українця вигнала Бойка і Льовочкіна з фракції"Опоблок" та висунула в президенти власного претендента – Олександра Вілкула.

Штаб Олега Ляшка

Ляшко страшенно не любить відповідати на запитання про співпрацю з олігархами. Свого часу його пов'язували із Сергієм Льовочкіним, потім з Ігорем Коломойським, але останні два роки головний "радикал" перебуває в орбіті впливу Ріната Ахметова.

Підтвердженням цього можна вважати щоденний піар Ляшка на телеканалі "Україна", що належить Ахметову.

Інший аргумент – входження у "Радикальну партію" колишнього ТОП-менеджера холдингу олігарха "СКМ" Юрія Зінченка.

Зараз Ляшко готується до президентських виборів і 22 січня обіцяє провести великий з'їзд у Києві.

"УП" раніше писала, що Зінченко виконує роль керівника виборчого штабу Ляшка. Піарити "радикала" допомагає колишня прес-секретарка Януковича Дарка Чепак, яка має контракт про співпрацю з "СКМ" Ахметова.

Крім цього, за даними "УП", перед стартом виборчої кампанії створювати візуальну рекламу Ляшку допомагала депутат-технолог Вікторія Сюмар.

Штаб Володимира Зеленського

У новорічну ніч на телеканалі "1+1" зі святом українців вітав комік Володимир Зеленський.

Поки всі інші канали транслювали традиційне привітання президента України, на "плюсах" Зеленський оголошував, що йде в президенти. Звернення Порошенка запустили лише після опівночі.

Таке зухвальство – це чіткий "привіт" власника "1+1" Ігоря Коломойського, який відкрито демонструє свою неприязнь до Порошенка.

Ще у жовтні "Українська правда" писала, що Зеленський почав серйозну підготовку до виборів.

До його неформального штабу входять керівники та сценаристи студії "Квартал 95".

Також йому допомагають люди, які є наближеними до Коломойського.