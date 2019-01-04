Богомолец выступает за легализацию и жесткое регламентирование оружия

Государство должно дать шанс украинцам не только легально владеть оружием для защиты своей жизни, но и научить их пользоваться им, считает нардеп Ольга Богомолец.

"Уверена, наши граждане достойны того, чтобы и лично нести ответственность за собственную безопасность. Я считаю, мы должны дать шанс украинцам не только легально владеть оружием для защиты своей жизни и здоровья, но и - что очень важно, - научить их пользоваться им", - написала она в своем блоге на "УП" в пятницу.

При этом, по словам О.Богомолец, необходимо ввести жесткий мониторинг использования огнестрельного оружия.

"Должен действовать принцип "каждый шар под контролем". Кстати, именно учет боеприпасов позволил бы более оперативно раскрывать преступления, ведь зарегистрированное оружие - залог того, что выявить того, кто им владеет, можно мгновенно", - отметила политик.

По мнению нардепа, власти не стоит закрывать глаза на то, что сейчас у многих людей в Украине уже есть оружие.

"Мы постоянно боремся с нелегальным оборотом оружия, однако в то же время каждый ответственный и адекватный украинец должен иметь право честно и законно получить пистолет или револьвер", - добавила О.Богомолец.