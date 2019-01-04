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Выборы

12:02 04.01.2019

Нардеп от "БПП" Арьев: Пока лидерские партии не заменит идеология, не стоит надеяться на изменения

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Нардеп от "БПП" Арьев: Пока лидерские партии не заменит идеология, не стоит надеяться на изменения

Пока лидерские партии не заменит идеология, не стоит надеяться на изменения в украинском политикуме, считает нардеп от партии "Блок Петра Порошенко", председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Для всех, кто хочет нового качества и политикума, могу сказать одно: пока лидерские партии не заменит идеология, не нужно надеяться на перемены. Этот процесс не должен идти сверху, он должен быть встречным. Без запроса условных "низов" ничего само по себе не создастся, никаких изменений не будет. А будет харизматичная популистка с социалистическими взглядами, которая делает из себя либералку; будет радикальный торгаш принципами с коммунистическими лозунгами; будет полковник с замашками скрытого "просвещенного" диктатора; будет клоун олигарха, с харизмой, но без принципов и идеологии, который готов брать от всех, как на корпоративе. Будет старый стиль", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

В.Арьев считает, что в Украины и граждан есть только 5 лет, чтобы выстроить новый подход к формированию и восприятию политики.

"Или этих пяти лет не будет и все полетит кувырком в нью-Венесуэлу в центре Европи.Нынешняя власть является переходной и никакой другой - я это говорил еще во время своей избирательной кампании в округе в 2014 году, и повторяю сейчас. Определенная часть переходного периода завершена, главное - впереди. Переход всегда сложный и в нашем случае быстрый - потому что мы опоздали с ним на 23 года. До сих пор общество не выкристаллизовало новой идеологической политсилы. Есть только попытки. А время идет", - подчеркнул нардеп от "БПП".

Теги: #бпп #арьев
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