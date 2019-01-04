Скоцик подал документы кандидата в президенты как самовыдвиженец, а не как лидер Аграрной партии

Политик Виталий Скоцик, который принес 3 января в Центральную избирательную комиссию Украины документы на регистрацию кандидатом в президенты, подал их как самовыдвиженец, не как лидер Аграрной партии Украины.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК, В.Скоцик подал документы для участия в президентских выборах как самовыдвиженец.

При этом на своей странице в Facebook он указывает себя как глава Аграрной партии.

В свою очередь Аграрная партия заявила, что на сегодняшний день не выдвигала никакого кандидата для участия в выборах президента.

На сайте партии есть информация, что 12 сентября на внеочередном съезде новым ее главой был избран Юрий Крутько. 18 октября эти изменения были официально зарегистрированы Министерством юстиции Украины.