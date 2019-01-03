Выборы2019

Выборы

21:19 03.01.2019

Каплину могут отказать в регистрации кандидата на пост Президента Украины – ГР «Народна Варта»

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Общественная организация «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАРОДНА ВАРТА» обнаружила нарушение порядка выдвижения кандидата на пост Президента Украины от Социал-демократической партии Сергея Каплина.
 
Согласно документу, который ГО подала в ЦИК, нарушен Закон Украины «О выборах Президента Украины». Ведь данных о съезде (собрании, конференции) СДП, где происходило бы выдвижение кандидата на пост Президента Украины Сергея Каплина не было на официальном сайте СДП и в СМИ.
 
В то же время в средствах массовой информации можно найти упоминания о выдвижении кандидата на пост Президента Украины Сергея Каплина на форуме Партии европейских социалистов в Лиссабоне в начале декабря 2018 – еще до начала избирательного процесса.
 
Нарушение Закона Украины «О выборах Президента Украины» является основанием для отказа в регистрации кандидата на пост Президента Украины Сергея Каплина. Поэтому Общественная организация «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАРОДНА ВАРТА» обратилась в ЦИК с просьбой провести полное, объективное и всестороннее изучение ситуации относительно порядка выдвижения кандидата на пост Президента Украины от Социал-демократической партии Сергея Каплина. И в случае выявления нарушения – отказать ему в регистрации.

 

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