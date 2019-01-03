Выборы2019

Выборы

19:21 03.01.2019

"Антенна" Жадана и "Кофе с привкусом пепла" Петрова вошли в топ-6 книг Порошенко 2018 года

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"Антенна" Жадана и "Кофе с привкусом пепла" Петрова вошли в топ-6 книг Порошенко 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко назвал Топ-6 украинских книг 2018 года, которые он рекомендует к прочтению.

"Не буду изменять своей ежегодной традиции – книги 2018 года, которые для меня стали наиболее знаковыми. Рекомендую к прочтению", - написал президент на своей странице в соцсети Фейсбук.

Свой список рекомендованных книг П.Порошенко разместил в блоге на сайте Medium.com.

"Новый сборник стихов Сергея Жадана "Антенна". Понравилось, что писал о жизни и любви во время войны, автор все же завершает тем, что война наконец закончилась, наступил долгожданный мир", - написал президент.

П.Порошенко отметил, что большую часть его книжной полке занимают современные военные книги. "Начал читать сборник фронтовых рассказов "Грязь [*Khaki]" разведчика Сергея Сайгона. Жесткий, но честный рассказ о войне на Востоке", - указал он.

Еще одна книга о войне в президентском списке – "Кофе с привкусом пепла" Алексея Петрова с автографом автора. "Интересные размышления о том, как нас изменила война, а мы продолжаем эту борьбу, и почему победа неизбежна", - отметил П.Порошенко.

Также в президентский Топ-6 вошла фотокнига "Донбасс и мирные" (укр. "Донбас і мирні"). "Это 11 портретов мирных жителей Донбасса, жизнь которых война разделила на "до" и "после". Очень рекомендую хотя бы пересмотреть", - написал глава государства.

Помимо книг военной тематики, П.Порошенко отметил сборник репортажей о национальных меньшинствах в Украине "Наши другие" (укр. "Наші інші") Олеси Яремчук. "Важно знать о базовых трудностях и различиях "наших других" украинцах, каждый из которых вносит свой вклад в развитие государства", - подчеркнул президент.

Завершает список книга о предстоятеле Украинской греко-католической церкви "Любомир Гузар. Хочу быть Человеком" авторства Екатерины Щеткиной.

"Моя мечта – быть человеком". В этих словах Блаженнейшего Любомира Гузара открывается понимание смысла человеческой жизни. Его вера в Бога и людей вдохновляла и вдохновляет миллионы украинцев. Вернуться к этой книге сейчас, когда сбывается мечта украинского народа о независимой церкви – значит найти подтверждение своих стремлений и укрепиться в вере в Бога и людей", - заключил П.Порошенко.

Теги: #книги #порошенко
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