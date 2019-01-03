Выборы2019

Выборы

15:00 03.01.2019

Садовый представил свою президентскую программу и команду

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Садовый представил свою президентскую программу и команду

Вернуть украинцам контроль за недрами и критической инфраструктурой, создать эффективную защиту от российской агрессии, отстранить от власти тех, кто возглавляет коррупционные схемы в стране, модернизировать инфраструктуру и запустить экономический рост - основные темы в предвыборной программе кандидата в президенты Андрея Садового.

Как сообщает пресс-служба "Самопомочи", свою программу и первые шаги на посту президента лидер политсилы и мэр Львова представил во время съезда политпартии в Киеве в четверг.

Кроме этого, А.Садовый представил свою команду. В нее вошли народные депутаты и руководители областных организаций "Объединение "Самопомич", сопредседатель Демальянса Василий Гацко и мэр Глухова Мишель Терещенко.

Как сообщалось, сегодня на съезде "Объединение "Самопомощь" партийцы поддержали выдвижение А.Садового на пост президента Украины. Ознакомиться с программой А.Садового можно здесь.

Теги: #самопомич #украина #садовый #выборы
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