Выборы2019

Выборы

13:59 03.01.2019

Садовый: Мы должны дать возможность эмигрантам с украинскими корнями получить гражданство

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Садовый: Мы должны дать возможность эмигрантам с украинскими корнями получить гражданство

Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый призвал предоставить возможность получить гражданам других стран, которые имеют украинские корни, второе гражданство - украинское, пишет "24 канал".

"Я убежден, что мы должны сделать возможным для тех, кто потомственный украинец и живет в Америке, Канаде, иметь также и украинское гражданство. Пусть платят налоги здесь, пусть имеют украинский паспорт, мы должны все украинцы в мире быть как одно целое, потому что наши посольства за рубежом почему-то игнорируют украинцев, которые там живут", - отметил А.Садовый во время съезда партии в Киеве в четверг.

В то же время политик подчеркнул, что единственным исключением, по его мнению, должны быть жители страны-агрессора.

"Единственное исключение - гражданство не могут иметь те, кто живут в стране-агрессору. Это принципиальная позиция", - подчеркнул он.

Теги: #гражданство #украина #садовый
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