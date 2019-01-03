Садовый: Мы должны дать возможность эмигрантам с украинскими корнями получить гражданство

Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый призвал предоставить возможность получить гражданам других стран, которые имеют украинские корни, второе гражданство - украинское, пишет "24 канал".

"Я убежден, что мы должны сделать возможным для тех, кто потомственный украинец и живет в Америке, Канаде, иметь также и украинское гражданство. Пусть платят налоги здесь, пусть имеют украинский паспорт, мы должны все украинцы в мире быть как одно целое, потому что наши посольства за рубежом почему-то игнорируют украинцев, которые там живут", - отметил А.Садовый во время съезда партии в Киеве в четверг.

В то же время политик подчеркнул, что единственным исключением, по его мнению, должны быть жители страны-агрессора.

"Единственное исключение - гражданство не могут иметь те, кто живут в стране-агрессору. Это принципиальная позиция", - подчеркнул он.