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Выборы

15:20 02.01.2019

Нардеп Гончаренко заявил, что сдержит свое слово и пойдет на телеэфир в костюме клоуна

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Нардеп Гончаренко заявил, что сдержит свое слово и пойдет на телеэфир в костюме клоуна

Нардеп от партии "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что сдержит свое обещание прийти на телеэфир в костюме клоуна, если шоумен Владимир Зеленский пойдет в президенты.

"Мне кажется, сейчас чувство юмора Зеленскому отказало. Я ожидал от него большего. Его решение выступать в роли пуделя Артемона у днепровского Карабаса-Барабаса в какой-то мере меня разочаровало. Пойду ли я на телеэфир в костюме клоуна? Слово надо держать. Зеленский же идет в президенты", - сказал политик, сообщает издание "Гордон" в среду.

При этом А.Гончаренко добавил, что на каком именно телеканале и когда это произойдет, он пока не думал.

"С приглашениями от телеканалов, думаю, проблем не будет – надо подумать, куда идти. Возможно, шутки придется заготовить – это же серьезное дело", – добавил нардеп.

Он считает, что президентская кампания 2019 года не будет скучной.

Напомним, А.Гончаренко дал обещание надеть костюм клоуна, если В.Зеленский пойдет в президенты во время ток-шоу 23 декабря. Потом политик закрепил пари публикацией на Facebook.

Теги: #зеленский #гончаренко
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