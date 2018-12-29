И.Кива: Безвиз превратил украинцев в дешевую рабочую силу

Введение безвизового режима с ЕС превратило украинцев в дешевую рабочую силу, а на заработки уже выехали порядка 7 млн человек, заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ.

"Безвиз – еще одна красивая конфета от власти, а в действительности: на 10 работающих – 11 пенсионеров. Потому что украинский народ стал дешевой рабочей силой для Европы. Работоспособное население вытолкнули из страны: уже 7 млн выехали за границу", – сказал он на своем YouTube-канале, подводя итоги 2018 года.

Политик также назвал другие провалы действующей власти, в частности, безрезультатные переговоры о возвращении пленных, увеличение торгового оборота с РФ и признание Путиным Украины "как стратегического партнера", а также увеличение внешнего долга в два раза.

"Я уверен, что скоро у народа включится инстинкт самосохранения и это власти дорого обойдется. Уходит год, уходит режим Порошенко", - подчеркнул политик.