Аваков: МВД не допустит незаконных схем на выборах-2019. Не будет преференций и админресурса. Будет безусловная защита прав каждого!

Эксклюзивное интервью министра внутренних дел Украины Арсена Авакова информационному агентству "Интерфакс-Украина".



В преддверии нового года – о доверии как маркере компетентности, о реализованных и запускающихся амбициозных проектах МВД, о решении "квартирного вопроса" как залога мотивации полицейского.



Накануне получения Томоса – о пресечении любых попыток разжечь межконфессиональное противостояние.



В полушаге от предвыборной гонки – заверение в отсутствии каких-либо преференций, предупреждение о нелояльности к тем, кто пытается организовать "избирательные сетки" и предложение обеспечить охрану каждому кандидату в президенты.



О пользе военного положения для масштабных комплексных учений, а также "тонких местах", которых следует избежать, чтобы не дать РФ повода для провокаций.



Каким был 2018 год для всей системы МВД в целом и для органов, входящих в его компетенцию? По Вашему мнению, стали ли украинцы более защищенными, доверяют ли правоохранителям?

Спасибо за Ваш вопрос – действительно, очень важно понимать, что МВД вместе с органами, которые входят в наше управление (Нацполиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Пограничная и Миграционная служба) – это, прежде всего, единая система. Ее создание и есть моя главная задача как супервайзера. И сегодня мы можем уже уверенно говорить о том, что система в основном выстроена и готова осуществлять свою основную функцию: обеспечивать государственный сервис безопасности по всем направлениям.

И как результат – статистика показывает улучшение факторов безопасности. Мы видим, что снижается количество тяжких преступлений, в том числе убийств, и это уже устойчивая тенденция.

Как вы понимаете, по убийствам статистику невозможно фальсифицировать: труп либо есть, либо его нет. Так вот, раскрываемость таких преступлений сегодня на уровне 92%.

И это говорит о двух вещах. Первое – подразделения полиции уже пережили кризис, вызванный перезагрузкой системы, появилась компетентность в работе и как следствие – эффективность. Второе – немного нормализовалась общественно-политическая ситуация в обществе, так как в целом уровень преступности всегда связан с ситуацией в социуме.

Конечно, пока далеко не все хорошо – зачастую люди не удовлетворены качеством безопасности, качеством работы полиции, например. Есть субъективный и объективный ажиотаж вокруг резонансных преступлений. Так устроено наше информационное поле сегодня, такова наша социальная среда – недостатки выпячиваются, хорошая работа воспринимается как должное, не стоящее упоминания... Много справедливых замечаний, а много и несправедливости звучит в адрес той же полиции или Нацгвардии.

Важно адекватно реагировать на реальные промахи и недостатки, и не обращать внимание на эмоциональный "кач" и заказную негативную пропаганду. Это не просто, но мы в МВД не кисейные барышни. Убираем лишние эмоции, оцениваем объективную картину.

Мы понимаем, что люди ждут от полиции эффективности, компетентности, справедливости. Мы последовательно и уверенно идем в верном направлении. Служить каждому гражданину и защищать каждого украинца.

Я буду рад, если люди к этому привыкнут, не будут хвалить полицейского, гвардейца, спасателя за нормальную профессиональную работу, а ругать станут за недостатки, которые выделяются на общем благополучном фоне... Пускай! Лишь бы верили и лишь бы ситуация реально улучшалась, как сейчас – шаг за шагом.



Авиационная система безопасности МВД – это пример выстраивания такой общей системы?

Это как раз очень показательный пример!

Авиационная система безопасности построена на вертолетном присутствии. Мы исходим из того, что Украина получит 55 вертолетов Airbus Helicopters, из которых 21 тяжелый вертолет Н 225 "Super Puma" будет работать в службе чрезвычайных ситуаций и Нацгвардии, вертолеты H145 в основном будут работать в полиции и задействованы при эвакуации, а маленькие вертолеты H125 - для полицейских и пограничных нужд.

Новая философия заключается в том, что будет 14 пунктов базирования специальных отрядов по всей стране и все машины будут многофункциональными. Условно говоря, если происходит лесной пожар, то, несмотря на "прописку" вертолета в том или ином нашем ведомстве, он будет оперативно направлен на выполнение необходимой задачи. Для этого будет создан единый, межведомственный в рамках МВД, координационный центр.

Эту систему мы выстроили исходя из практики ряда стран (США, Канада, Франция, Германия, Турция, Великобритания). В системе, кроме Airbus, будет работать и парк наших вертолетов Ми-8. Таким образом, у нас будет второй или третий по величине и по мощности вертолетный отряд в Европе- наряду с Францией и Германией.

Транспортировка больных, разведка зон чрезвычайных ситуаций, тушение масштабных пожаров – станет возможной для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Охрана и мониторинг границы – для Государственной пограничной службы. Выполнение специальных полицейских функций и розыск преступников, поиск пропавших – для Нацполиции. Транспортировка бойцов и техники, разведка и выполнение специальных операций – для Национальной гвардии. Авиация очень эффективна для контроля прибрежной акватории. Мы получим возможность наконец-то запустить нормальную горноспасательную службу в Карпатах. Еще одно направление, которое сегодня практически отсутствует в Украине – санавиация в случаях чрезвычайных ситуаций и из отдаленных районов.

Первые два вертолета мы уже получили – один из них уже передан Нацгвардии, второй ГСЧС. Еще два прилетят 14-15 января. Далее поэтапно, в течение трех лет, мы получим все 55.

Важнейший фактор: у нас будет технический пункт обслуживания этих вертолетов в городе Нежин Черниговской области, причем, мы не только сможем обслуживать все свои машины, но и брать заказы от наших европейских партнеров.

И готовить пилотов мы также будем сами – решением Кабмина в систему МВД передан Кременчугский летный колледж, который станет базой подготовки не только пилотов, но и технического и обслуживающего персонала.

У меня в связи с этой программой есть отдельный повод для гордости: наши прекрасные украинские пилоты, которые работали в африканских странах по контрактам, сейчас возвращаются в Украину и готовы идти к нам в систему!

Еще один проект, который ориентирован из 2018 в 2019 год и дополнительно усилит нашу авиационную систему безопасности: мы собираемся заказать украинским производителям шесть самолетов АН-178 и АН-72 для ГСЧС, ориентированных на тушение лестных пожаров и обеспечение медицины катастроф. Очень рассчитываю, что наши авиастроители в Харькове и Киеве не подведут и сделают нам качественные самолеты!



На фоне критично низкого уровня доверия к госструктурам органы компетенции МВД выглядят в целом неплохо…

Уровень доверия очень важен! Мы ушли от всех иных показателей оценки деятельности на местах, в том числе - полиции. Статистику как таковую собираем, но она не является ключевой. Значим только уровень доверия!

Сегодня уровень доверия полиции в целом– около 40%, патрульной полиции – больше 40%, Нацгвардии, Погранслужбе и ГСЧС – больше 50%.

Как сделать так, чтобы уровень доверия к полиции был не 40% как сейчас, а 95% – как в Австралии, где полицейский – практически бог? Или как в Норвегии- 80%? Хотя… 40% — это много или мало? Думаю, это фантастически много в наших реалиях, ведь ни одна политическая сила, ни один политик не имеет такой поддержки. Это означает, что люди, несмотря на все недостатки переходного периода – крепко поверили обновляющейся системе МВД. И тут, критически важно – это доверие не обмануть!

Раз в год проводится опрос независимой социологической службы, в этом году он будет в январе или феврале по итогам прошлого года. И мы увидим оценку эффективности полиции в целом и в разрезе каждого района и населенного пункта страны. Доверие возрастает — значит, мы работам адекватно и в нормальной коммуникации с обществом. Если где-то провал - важна реакция.



Доверие напрямую коррелируется с компетентностью...

Мы для себя определили два стратегических направления для повышения компетентности и, соответственно, получить рост доверия: техническое обеспечение и мотивация сотрудника.

При всем уважении, когда водитель хлебовозки получает зарплату такую же, как полицейский, это не очень справедливо.

С 1 января следующего года в бюджете заложено повышение зарплаты полицейского, пограничника, нацгвардейца, сотрудника ГосЧС, и в Вооруженных силах на 25-30%. Это важно!

В ноябре этого года мы начали внедрять первый мотивационный пакет МВД. В нашей структуре служит примерно 200 тысяч полицейских и спасателей, из них около 80% нуждаются в жилье и живут в арендованных квартирах, поэтому, сколько бы мы их не стимулировали зарплатой, лучшие из них, проработав 3-5 лет, уходят. Зачастую – потому, что не видят перспективы получить жилье. Они видят, что на очереди нужно простоять 20-25 лет и не факт, что получишь квартиру хотя бы к пенсии…

Чтобы не было оттока лучших кадров, мы вводим компенсацию за аренду жилья, как неотложную меру мотивации. Сумма компенсации зависит от категории населенного пункта — от 2800 до 4800 грн, а работать программа начнет уже с 1 января 2019 года.

Но это переходная мера. В целом вопрос жилья предлагается решать следующим образом. Мы выходим с ипотечным пакетом, который предполагает, что каждый полицейский и спасатель после двух лет службы имеет право заключить ипотечный контракт и получает возможность составить договор льготного финансового лизинга на 20 лет. Основная привилегия – это кредит под нулевую процентную ставку! То есть, все затраты на обслуживания ипотечного договора берет на себя государство.

Если ты одинок или в браке, то имеешь право на однокомнатную квартиру, если есть ребенок или дети – на двухкомнатную… А дальше включаются льготы. Прослужил 5 лет – тебе компенсируется дополнительно 10% суммы ипотеки, 10 лет – 15%, 15 лет 20%, 20 лет – 30%. Если есть дети, то за первого и второго ребенка списывается еще по 5%.

Максимальная компенсация может составить до 40% суммы тела кредита при, напомню, нулевой процентной ставке.

Мы работаем через уполномоченную финансовую структуру - Государственное ипотечное учреждение. Вложили 2 млрд. своих средств, привлекаем инвестсредства.

Мы считаем, что это очень удачный проект еще и потому, что он выгоден для экономики страны в целом. Когда на рынок выходит такой крупный покупатель, это существенно оживляет рынок.

Эта программа ориентирована пока только на Нацполицию и спасателей, потому что пограничники и гвардейцы часто вынуждены переезжать на новое место службы. Для них будет другая программа, которую мы сейчас разрабатываем.

Дальше будет еще один мотивационный пакет, который направлен на обеспечение полноценного страхования полицейских, спасателей, нацгвардейцев и пограничников, потому что сейчас страховка вроде есть, но по большому счету ее нет, не тот уровень страхового обеспечения, который должен быть.

Третий мотивационный пакет будет касаться стимулирования образования. Мы заинтересованы, чтобы наши сотрудники не только хорошо и долго работали, но и чтобы они строили успешную карьеру, росли по службе, занимали высокие посты.



Кроме вертолетов, спасателям и пожарным на местах нужен современный автопарк и оснащение. Как обстоят дела в этом направлении?

Пожарные машины в нашем с вами понимании – это стандартные ЗИЛы красного цвета с советских времен. Таких машин по стране около 4 тысяч. Пока мы смогли за три года заменить около 600 машин, надо еще 3,5 тысячи. Это намного более мощные, эффективные и экономичные машины, которые оснащены самым современным оборудованием. Например, водяными насосами, которые могут использовать даже техническую, грязную воду в экстренных случаях, которых нет у старых "пожарок", помпами, автономными генераторами и многим другим.

В целом необходимо переходить к ситуации, когда пожарные службы на местах будут сочетать государственные оперативные штабы и собственно дружины огнеборцев, сформированные местной территориальной громадой из числа волонтеров. В Германии, например, 80% пожарных – это волонтеры, собирающиеся "по звонку".

Кроме старых пожарных машин, в ГосЧС есть еще одна огромная проблема. Города растут, в том числе, и вверх. А 90-метровых лестниц, достающих до последних этажей зданий, у нас аж одна штука — в Киеве! И мы себя обманываем, когда говорим, что мы защищены. Нет, не защищены! Нам нужны эти большие краны, большие лестницы. Это оборудование можно, конечно, покупать за рубежом за большие деньги, а можно обратиться к отечественному машиностроению.

Недавно мы провели совещание на Краматорском машиностроительном заводе, осмотрели мощности предприятия, и, я уверен, в ближайшее время реализуем госпрограмму по закупке у этого предприятия лестниц и кранов для наших спасателей.



В 2018 году Украина столкнулась с волной серьезных киберугроз. Можно ли говорить о том, что киберполиция готова в профессиональном и техническом плане противостоять этим вызовам, работать на упреждение?

Количество преступлений в киберсекторе выросло на 40%. И это не только в Украине, такая ситуация во всем мире.

Смею сказать, что наша киберполиция – одна из самых мощных и уважаемых в Европе. Мы подвергаемся кибератакам со стороны России в режиме нон-стоп уже несколько лет. У нас были атаки известной российской хакерской группы Fancy Bears, атака NotPetya, которая задела многие страны, но нас в большей степени.

Украинские специалисты участвуют в операциях по пресечению деятельности всех хакерских групп последнего времени, постоянно противостоят мощнейшим атакам, но о многом не можем говорить публично. К примеру, никто не знает, что во время проведения финального матча чемпионата Лиги чемпионов в Киеве была мощнейшая кибератака с целью "положить" электроснабжение подстанций, которые дают свет на стадион. Эта атака началась за полчаса до начала матча, и мы смогли ее остановить, и никто даже не заметил – для внешнего мира все прошло отлично!

Мы научились отражать такие угрозы и строить контригру. Но это стало возможно благодаря тому, что в киберсектор инвестируется огромное количество усилий: и в плане подготовки и обучения кадров, и в плане жесткого конкурсного отбора и соответствующих зарплат, и сотрудничества с зарубежными коллегами.



Весной было много нареканий на огромные очереди на получение биометрических загранпаспортов, как сегодня обстоит дело?

Очереди были следствием лавинного повышения спроса – когда в связи с безвизом всей стране понадобилось одномоментно получить новые документы. Разумеется, наши службы не рассчитаны на такой уровень запросов – есть статистика количества обращений "мирной жизни", которой соответствует количество центров оформления паспортов. Введение безвиза — это очень позитивный, но форс-мажор. Мы понимали, что это временно и что нет смысла дополнительно закупать дорогое оборудование, которое потом будет простаивать. Хотя, наполиграфкомбинате "Украина" запустили дополнительную линию в начале года. Как мы и ожидали, ажиотажный спрос достаточно быстро закончился. Сейчас у нас практически нигде нет очередей, и делается все своевременно.



А как идет внедрение ID-карточек? Есть информация, что в Украине еще нет достаточного количества сканеров для считывания информации…

В Украине уже выдано более 5 млн ID-карточек. Да, есть сложности переходного периода – на местах в ЖЭКах, не хватает кардридеров, и человек вынужден носить с собой дополнительную бумажку с пропиской.

Но мы сейчас решаем через Кабмин, чтобы обязать ЖЭКи на местах иметь эти устройства для считывания информации.

Но зато вы можете по ID-карточке посещать без заграничного паспорта Турцию, Грузию, и Катар, а в ближайшее время к этому перечню добавятся и страны Прибалтики.



Пограничный проект "Стена" в обществе ассоциируется с возможными злоупотреблениями и уголовным преследованием… А что это такое на самом деле?

Проект "Стена" при всех спекуляциях вокруг него, на самом деле очень нужное и важное дело. И он успешно продвигается.

Откуда спекуляции? Именно потому, что это чрезвычайно эффективный инструмент контроля границы! Поэтому была развязана такая оголтелая кампания дискредитации: компания прорусских ботов инициировала наших идиотов — и пошло-поехало. Бред! Или наоборот – циничная манипуляция общественным сознанием украинского общества со стороны врага. К сожалению, до некоторой степени успешная...

"Стена" — один из важнейших инфраструктурных проектов нынешнего времени. Важнейший для обороны страны инструмент — поэтому такое оголтелое противодействие со стороны России и ее приспешников.

На самом деле это вовсе не "стена" из "Игры престолов", как пытаются показать заказные провокаторы, это сложнейшее инженерный комплекс высокотехнологического контроля границы. Это сеть "интеллектуальных" вышек, между которыми проложены сейсмокабели, реагирующие на любое движение; сеть ограждений и опорных пунктов в сочетании с ограничительными рвами. Это мониторинг ситуации и возможность оперативно – в считанные минуты! - реагировать на попытку нарушения. Это защищенность границы и возможность в разы сократить количество людей на дежурстве, повысив эффективность пограннарядов.

Сегодня практически закончено сооружение «Стены» на территории Харьковской области. Соответственно, нарушители теперь стали активнее в Сумской и Луганской областях. Поэтому будем продолжать.

Надо понимать, что на каждом отрезке есть свои нюансы. Например, в Сумской области местность очень лесистая и болотистая, соответственно, там нужны решения иного уровня, чем в Харьковской: будут задействованы дроны, организованы специальные системы контроля, группы реагирования не только наземные, но и воздушные, и так далее…

Повторюсь, в это вопросе в целом есть огромное недопонимание общества. Есть целенаправленная программа компрометации этого проекта. Если бы хотя бы половина бюджета дискредитации этой программы была направлена на строительство "Стены" – мы бы ее уже заканчивали! На самом деле, каждому разумному человеку должно быть совершенно понятно: нам необходимо инвестировать большие ресурсы в укрепление границ, поскольку дело касается безопасности страны!

А для "киевской тусовки" расскажу еще, что у нас в 150 км от Киева около 200 км практически неконтролируемой границы - речь идет о Чернобыльской зоне, топях и болотах. Не то, чтобы она была совсем неконтролируема, но тот мониторинг, который мы проводим сейчас, не сопоставим с уровнем безопасности, который мы считаем достаточным. И в такую безопасность необходимо инвестировать средства!



Вопрос охраны морских границ более чем актуален…

Мы планируем полностью перестроить систему контроля и охраны морских границ. У нас есть специальные электронные системы мониторинга контроля по морю, а в последнее время актуальны вопросы, касающиеся нашего морского присутствия.

Наши корабельные парки не обновлялись десятки лет! Поэтому в 2019 году мы будем предлагать правительству проект, аналогичный вертолетному, чтобы радикально решить вопрос присутствия наших пограничных кораблей. МВД планирует заказать порядка 20 современных пограничных катеров 32-35 метров, которые будут изготавливаться на одном из наших заводов в сотрудничестве с одной из ведущих французских компаний – с высокой степенью локализации проекта в Украине.



Завершая разговор о проектах МВД. О реформах полиции украинцы, пожалуй, знают больше всего…

Это все так, крупными мазками. В целом, я надеюсь, из нашего разговора стало очевидно, что у нас довольно сбалансированная ситуация в системе. И это очень важно для нас, для вас, для всей страны. Потому что это именно тот качественный сервис безопасности, который мы должны обеспечить!

Всего же в этом году мы начали более двух десятков серьезных программ по всем нашим структурам, не считая ведомственных проектов. При этом каждая программа требует серьезной подготовки, проработки стратегии, обеспечения финансирования, законодательного обеспечения…

Если говорить о полиции, то одним из ключевых моментов в этом году стало появление нового подразделения "ТОР", это тактики, легкий спецназ, который привлекается, когда обычных полицейских сил уже не хватает, а вводить КОРД еще нецелесообразно. В этом году мы полностью завершили формирование КОРДа – уникального в своем роде тяжелого полицейского спецназа. Это 600 человек по всей стране, элита из элит, которой под силу решать любые задачи. Появилась полиция диалога, которая умеет успокаивать в кризисных ситуациях, работа этих полицейских очень важна на массовых мероприятиях. Формируем службу школьных полицейских, готовим полицию прав человека…

Я могу еще несколько часов рассказывать – и это только полиция. Примерно также обстоит дело и по всем остальным направлениям!



На руках у украинцев несметное количество оружия, вывезенного, в том числе, с фронта. Как не допустить применения этого оружия на мирной территории?

Преступления с оружием, вывезенным с фронта, гранатами - это сегодня очень большая проблема. Грубо говоря, в нашей стране у среднестатистического пассионария – в кармане лежит граната. Это проблема возвращающихся с фронта. Такой себе опасный трофей... А что он дальше с ней делает? Взрывает неверную жену, бросает гранату в соседа, обидевшись, что тот корову его ударил, в пьяном разговоре срывает чеку…

Как бороться? Думаю, что превенция имеет большое значение, тем более что мы уже более-менее знаем эту категорию людей… Определенное снижение числа таких преступлений есть, но этот фактор все равно никуда не денешь - 400 км линии фронта!

Когда в стране идет война – боевое оружие становится фактором бытовой преступности. Так происходит во всем мире, увы. Важно на это трезво смотреть и включать противодействие. Стараемся так и делать.



Есть ли смысл и актуальность создания муниципальной полиции?

Муниципальной полиции в Украине нигде нет и пока не будет, мы это очень жестко пресекаем. Я не единожды заявлял и повторю: монополия на насилие должна принадлежать только государству!

Да, создаются различные муниципальные подразделения охраны порядка, муниципальная "варта" есть в Харькове, в Днепре. Мы готовы делегировать им решение вопросов парковок, например. Если муниципальные власти хотят более плотного сотрудничества с полицией, то мы сейчас начинаем развивать так называемые подразделения полиции охраны. Будем делать такой проект в Днепре. Эти подразделения будут иметь отдельную задачу, допустим, обеспечение безопасности на определенных объектах.

В Германии, США есть муниципальная полиция, наряду с федеральной, но это федеративные страны. Но Украина – унитарное государство, и у нас может быть только Национальная полиция.



Месяц действия военного положения дал какие-то результаты в плане криминогенной обстановки?

В 10 областях, где действовало военное положение, за этот промежуток времени произошло снижение количества уголовных правонарушений на 20%, в том числе, тяжких и особо тяжких – 23%, на 26% больше раскрыто фактов незаконного обращения с оружием.

То есть, можно говорить, что ужесточение режима привело к снижению уровня преступности.



Какое количество граждан РФ не было пропущено через границу?

Что касается недопущения граждан РФ, то с начала введения военного положения не допущен въезд на территорию Украины 1616 гражданам РФ. Соответственно, Россия нам ответила возвращением 351 украинского гражданина.



Насколько было оправдано военное положение в том виде, в котором оно было?

Реальный плюс – это были хорошие тактические учения. С этой позиции военное положение было оправдано.

МВД за это время отработало четкий алгоритм взаимодействия всех служб и подразделений в режиме чрезвычайной ситуации, проверили действенность мобилизационных протоколов, организовали оперативную связь. Были сформированы Межведомственный оперативный штаб органов системы МВД и ведомственные ситуационные центры. Мы провели масштабные штабные учения по переводу Единой государственной системы гражданской обороны из режима функционирования в мирное время в режим чрезвычайного положения, и большие учения всех подразделений МВД с отработкой всех возможных чрезвычайных ситуаций, в которых приняли участие 1165 человек и 102 единицы техники. Была создана специальная группа для координации деятельности наших служб с Генштабом.

Но все-таки это не был совсем уж полноценный тренинг: не была введена ставка Верховного главнокомандующего, не были введены военные администрации, не было прямого подчинения ни одной из служб военным властям. В целом это был суррогат военного положения.



Вопрос в контексте предстоящих выборов. Просчитываются ли Вами риски избирательной кампании? Как защитить правопорядок во время подготовки и проведения выборов?

Исходим из того, что полиция будет вести себя как независимый государственный институт. Вне зависимости от моих политических воззрений и симпатий, полиция не будет участвовать в политических процессах. Это я вам гарантирую!

Ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Зеленский, ни Бойко, ни Гриценко, ни кто-либо другой, с одной стороны не могут рассчитывать на преференции со стороны Национальной полиции, с другой стороны — могут рассчитывать на защиту своих прав, даже если мне лично, как политическому министру, кто-то из них несимпатичен. Для этого мы и разделили должности политического министра и главы Национальной полиции, который имеет 5-летний контракт и достаточно независим.



Будут ли расследоваться факты организации так называемых избирательных "сеток" до начала выборов?

Полиция не будет покрывать никаких "каруселей", никаких схем, никаких "сеток", не будет в этом участвовать, и будет пресекать все незаконные схемы.

Для этого мы недавно подписали специальный Меморандум с ЦИК и проводим целевую подготовку полицейских по квалификации преступлений, связанных с избирательным законодательством.

А то возникает следующая ситуация: "Мы зафиксировали "карусель", а что такое "карусель" с точки зрения УК? Как полиции надлежит действовать?" Вот сейчас и готовим полицейских к грамотной работе с такими ситуациями.

Во время избирательного процесса полная монополия на силу будет принадлежать исключительно Национальной полиции и Нацгвардии. Никаких гражданских групп, "титушек", "национальных дружин", патриотических активистов и прочих! Все будет очень жестко пресекаться, я заранее предупреждаю. Они все это уже хорошо знают, но еще раз я это повторю публично: даже если эти "сетки" и "карусели" как-то связаны с кем-то из представителей власти, это ничего не изменит в нашей реакции на них!

Вот я сейчас слышу, что один из депутатов ездит по стране и строит избирательные "сетки", которые помогут украсть голоса граждан. Хочу предупредить тех, кто соглашается, потому что надеется на этом заработать: это обман! Тут важно понимать, что работает этот механизм исключительно тогда, когда есть "высшая воля" и инвестиции больших средств в покупку голосов. При товарище Януковиче МВД работало с ним в спайке и потому такие схемы сходили с рук. Во всех остальных случаях это не работает, даже если они сильно хотят! Чем это кончилось для Януковича – мы уже знаем.

Так вот я вам говорю, что МВД в целом и Национальная полиция в частности не будет участвовать ни в одной из таких схем. Более того, если это сейчас дойдет от "точки намерений" до "точки реализации", вне зависимости от возможности конфликта внутри коалиции, я займу однозначную позицию, и мы будем действовать жестко! Уверен, тут меня целиком поддержит и генпрокурор.

Ключевая проблема дестабилизации страны в 2014 году была не в том, что Янукович плох, а в том, что он полностью дискредитировал весь государственный аппарат, разрушил его, в том числе доводя до нуля авторитет служб, которые должны были обеспечивать правопорядок: милицию, внутренние войска.

Я говорю полицейскому региональному руководителю: "Дорогой друг, какой бы губернатор, мэр, оппозиционный лидер, что бы тебе ни говорил о "деликатности избирательного процесса", не слушай, не соглашайся участвовать – не бойся просто качественно делать свою работу! И тогда ты будешь уважаемым офицером, выполнившим свой долг перед людьми. Это все, что я хочу от вас!". Это моя принципиальная позиция.

И когда, по мере приближения к выборам, начнет "искрить" — вы увидите, что мы к этому готовы и справимся с такими вызовами.



Готова ли полиция не допустить захват участков, атаки избиркомов?

Подозреваю, что будут попытки атаковать и избирательные участки, и комиссии, и много еще чего… Послушайте, мы обеспечили нормальное проведение выборов в тяжелейшем 2014 году, обладая на порядок меньшими возможностями - и мы точно знаем, как провести их сейчас. Проводятся и технические, и тактические учения, тренинги, подготовка сотрудников. У нас будет очень сложная задача, но, думаю, МВД полностью к ней готово.



Как обеспечить безопасность кандидатов? Будут ли надлежащим образом расследоваться преступления в отношении них?

Мы готовы взять на себя охрану ключевых кандидатов. Многие из них считают, что им этого не надо, потому что, мол, государство таким образом будет за ними следить. Но я заявляю: у нас совсем иные цели и задачи! Если обратятся – мы сработаем честно.

У нас достаточно серьезная оперативная компонента, мы видим группы, которые сопровождают по областям Гриценко, Тимошенко, группы, которые пытаются выставлять против Порошенко. Мы понимаем, кто все это организовывает, как это происходит и зачем. Увидим состав преступления – вмешаемся. Пока же, во всех этих предварительных политических играх - нас беспокоит исключительно безопасность процесса. И я предупреждаю, что полиция будет жестко реагировать на политические игры, переходящие грани безопасности и законности.

Мы готовы каждого кандидата в президенты обеспечить надлежащим уровнем полицейской охраны, чтобы при необходимости полицейские силы могли вмешаться, не допустить обострения.



Речь идет о физической охране?

Да, и о физической охране. Но это не означает, что рядом с кандидатом будут топтаться дяди с пистолетом. Это значит, что мы будем контролировать ситуацию, все поле события и сможем, в том числе, принять превентивные меры безопасности в случае необходимости.

Мы прекрасно видим, что в ряде случаев, вместе с политическими оппонентами в провокациях участвуют отдельные недобросовестные чиновники. Это может привести к высокому уровню дискредитации государственных институтов в целом, и мы получим негативные последствия более глобальные, чем проигрыш конкретного политика.

Каждый из кандидатов должен понимать, что есть система государственной безопасности, которую никто не может перешагнуть. Но и соответственно — на нее можно рассчитывать.



Ужесточение наказания за избирательные нарушения могло бы стать сдерживающим фактором в ряде ситуаций?

Мною инициирован и сейчас находится в парламенте законопроект, ужесточающий наказание за нарушения в сфере избирательного законодательства. Хорошо было бы, если бы в январе-феврале следующего года он был проголосован. Если он не будет проголосован, придется признать, что и провластные, и оппозиционные политические силы заинтересованы в "мутной водичке". Это будет говорить об уровне политической культуры сегодня. Я бы очень хотел ошибаться.



С получением Томоса насколько велика вероятность межконфессионального противостояния? Может ли церковный фактор быть использован в избирательной гонке?

Наша сегодняшняя межцерковная ситуация может быть еще одним фактором дестабилизации, который я вижу возможным в контексте выборов.

Стратегически очень правильное и хорошее дело для Украины – создание украинской поместной церкви, но потенциально - очень опасное, ведь политики могут этим спекулировать и разжигать огонь вражды.

В этой ситуации мы не должны позволить нашим врагам из этого сложнейшего процесса сделать для нас проблему. Это ответственность обеих сторон, в том числе, участвующих в этом процессе церквей.

Одни не должны форсировать процесс и привлекать к нему экстремистские радикальные силы, а другие должны понимать объективность процесса.

Я хочу подчеркнуть, что мы никому не позволим применять силовые варианты. Не надо нанимать отряды, чтобы охранять Лавру или какой-то храм, отряды с любой из сторон будут нами разоружены, а все силовые попытки будут жестко пресечены.

Мы эту ситуацию уже проходили 14 октября. Я вынужден был приглашать к себе иерархов обеих церквей, говорить с ними прямо, предупреждать. Вынужден был приглашать Новинского и еще ряд политиков и говорить в глаза: "Дорогие друзья, прекратите нанимать людей, как вы говорите, для охраны храмов, прекратите созывать "титушек""… Они обещали, что не будут. Тем не менее, были те, кто нас не услышал и пытался устраивать провокации. Все они были задержаны (около 100 человек) и посетили райотдел полиции…

То же относится и к праворадикалам.

Я никому не позволю вмешиваться в межпарафиальные отношения и искать тут поводы для дестабилизации.



Насколько серьезным может быть вмешательство РФ в избирательный процесс в Украине?

Недавно британцы объявили, что нашли аж 5 тысяч аккаунтов Твиттер, которые вмешивались в британские выборы. Мне было смешно. У нас с Россией фактически общее информационное поле, и вмешательство будет колоссальным по моим оценкам.

Не думаю, что Россия будет физически вмешиваться в выборы, но они уж постараются проявить максимальную активность в пропаганде — и будут смотреть, может мы сами себе "голову сломаем". А мы, как взрослое демократическое общество, должны проявить мудрость не доставить им этого удовольствия!



Церковная тема может быть использована Россией для провокаций "под выборы"?

Как один из плохих вариантов, я допускаю провокации со стороны России. К примеру, кто-то где-то захватит какой-то храм, подожжет, не дай Бог, погибнут люди, и туда Путин, условно говоря, лично на вертолете прилетит и начнет кричать, что гибнут люди, и духовенство, и русский мир. Мы не должны дать возможности это сделать.

Поэтому как превенция – жесткая реакция полиции на малейшие нарушения.



За президентскими выборами последуют парламентские. Каким Вы видите будущее "Народного фронта"?

Партия "Народный фронт", представителем которой я являюсь в правительстве – это команда для непростых времен, как она позиционировалась. На прошлых выборах у нас был рейтинг поддержки на уровне 23%, а сейчас такого рейтинга нет.

На что мы потратили этот высокий рейтинг? На непопулярные, но очень важные, ключевые структурные для страны шаги, которые были реализованы правительством Арсения Яценюка для спасения страны. Это касалось всех структурных реформ, которые проводились правительством, начиная от децентрализации, заканчивая прерыванием многолетней газовой зависимости от России.

Мы заплатили за это своим рейтингом и, прямо скажем, были атакованы за это своими же союзниками... Это была тяжелая ноша, но стране был необходим тот, кто смог бы это сделать. И это была наша команда. Поэтому, спасибо всем, кто тогда, в 2014-м, отдал за нас голоса — ваши голоса не пропали, мы сделали важнейшую для страны работу!

"Народный фронт" – это партия центристского патриотического толка, она никуда не делалась как система интересов, система ценностей. Глубоко убежден, что этот подход будет иметь спрос у людей.

Можно всех ненавидеть, быть раздраженным из-за чего-то, но всегда надо четко понимать, кто, какая команда сможет быть эффективным кризисным менеджером в сложный период.

Поэтому партия "Народный фронт" будет участвовать во всех политических процессах. В отношении президентской кампании партия примет решение на съезде, который Арсений Яценюк созовет 2 февраля. Конечно же, партия будет принимать участие в следующей парламентской кампании.

Сейчас партия проводит активную кампанию по мобилизации своих сторонников и фиксации результатов своей работы, фактически в режиме отчета. Ты отдал свой голос за "Народный фронт" и должен знать, что за это получил! Это честная позиция. Даже если у нас сегодня нет той поддержки, которая была. Люди, проголосовавшие за нас тогда — имеют право знать и понимать факты.

Я считаю, что центристским проукраинским силам нужно думать о создании общего ядра, возможно, какого-то блока. Что необходимо отложить тактические и межличностные разногласия и формировать парламентскую и правительственную команду.

К счастью, думаю, мы будем иметь выбор между проукраинскими силами и на президентских выборах.

Господа Бойко и Медведчук, на мой взгляд, выражают в значительной мере пророссийские интересы. Их поддержка убывает. А вот внесение в санкционные списки большей части бывшей Партии регионов, ориентированной на Рината Ахметова, создало очень интересную ситуацию. По моему мнению, мы в результате получили проукраинскую оппозицию русскоговорящего промышленного востока.

Думаю, что это открывает новому парламенту очень интересные возможности. Кулак воли Украины станет мощнее!



Допускаете, что новый парламент изменит Конституцию?

Допускаю! Считаю, что это будет очень полезно и хорошо.

Тем более, что и Порошенко не отрицает необходимость движения в сторону парламентской республики. "Народный фронт" всегда на этом стоял, последовательно заявляя о необходимости лишения президента избыточных полномочий. Тимошенко недавно заявляла, что она тоже готова к таким изменениям, Зеленский в интервью сказал, что у президента много неприсущих ему функций…

Я считаю, что в этом направлении мы будем двигаться к обществу, в котором будет торжествовать баланс, а это самое важное в политике. И в обществе в целом.