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Выборы

14:23 29.12.2018

Нестор Шуфрич: Вероятность второго тура "Тимошенко - Бойко" огромная

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Нестор Шуфрич: Вероятность второго тура "Тимошенко - Бойко" огромная

Вероятность того, что во второй тур президентских выборов выйдут Юрий Бойко и Юлия Тимошенко чрезвычайно высока, утверждает народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Нестор Шуфрич.

"Вероятность второго тура" Тимошенко - Бойко "является огромной, ведь ради этого и объединилось одно крыло Оппозиционного блока с партией "За життя". Вы помните очень сложное и нестандартное решение Вадима Рабиновича, который снял свою кандидатуру и предложил поддержать Ю.Бойко. Он сказал, что в стране, где сегодня провоцируется конфликт между православными, он человек, исповедующий иудаизм, не имеет морального права в случае избрания президентом выступать арбитром в таком непростом вопросе. И то, что власть была страшно напугана, стало понятно мгновенно", - отметил оппозиционный политик в эфире телеканала "NewsOne", сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы - За життя" в субботу.

Н.Шуфрич считает, что когда Ю.Бойко и В.Рабинович заявили об объединении, страх власти проявился в полной мере.

"Никто реально не верил, что Рабинович и Бойко договорятся. Все были уверены, что если не объединится весь Оппозиционный блок, то частичное объединение невозможно. И когда и Бойко, и Медведчук, и Рабинович увидели, что часть Оппозиционного блока не идет на объединение, то стало понятно, что надо принимать решения и брать на себя ответственность", - рассказал народный депутат.

Политик отметил, что поддержку украинцев "Оппозиционной платформы - За життя" хорошо видно по результатам социологических исследований.

"Я хочу отдать должное мудрости украинцев, которые четко определили, что такое "Оппозиционная платформа - За життя", а что такое остатки Оппозиционного блока. Во всех соцопросах присутствует и Оппозиционный блок, который имеет около 1,5%. А "Оппозиционная платформа - За життя", которую возглавляют Бойко и Рабинович, уже сегодня на втором месте. И я уверен, что к осени наша политическая платформа будет претендовать уже на первое место. что касается шансов Юрия Бойко побороться за звание президента во втором туре, я считаю их более чем вероятными, ведь уже сегодня его под выдерживают более трети населения страны", - подчеркнул Н.Шуфрич.

Теги: #бойко #тимошенко #шуфрич #выборы
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