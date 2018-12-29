Глава МВД: полиция будет пресекать все незаконные схемы влияния на избирательный процесс

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверяет, что полиция не будет участвовать в политических процессах, покрывать избирательные "карусели" и "сетки", а любые попытки применения силы со стороны гражданских активистов и "титушек" (молодых людей спортивной внешности) будут жестко пресечены.

"Исходим из того, что полиция будет вести себя как независимый государственный институт. Вне зависимости от моих политических воззрений и симпатий, полиция не будет участвовать в политических процессах. Это я вам гарантирую!" - заявил министр в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул: "Ни Порошенко (президент Украины Петр Порошенко - ИФ), ни Тимошенко (лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – ИФ), ни Зеленский (шоумен Владимир Зеленский – ИФ), ни Бойко (лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – ИФ), ни Гриценко (лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – ИФ), ни кто-либо другой, с одной стороны не могут рассчитывать на преференции со стороны Национальной полиции, с другой стороны — могут рассчитывать на защиту своих прав, даже если мне лично, как политическому министру, кто-то из них несимпатичен".

А.Аваков напомнил, что с этой целью и были разделены должности политического министра и главы Национальной полиции, который имеет 5-летний контракт и достаточную независимость.

"Полиция не будет покрывать никаких "каруселей", никаких схем, никаких "сеток", не будет в этом участвовать, и будет пресекать все незаконные схемы",- заверил глава МВД.

Он акцентировал внимание на том, что во время избирательного процесса полная монополия на силу будет принадлежать исключительно Нацполиции и Нацгвардии.

"Никаких гражданских групп, "титушек", "национальных дружин", патриотических активистов и прочих! Все будет очень жестко пресекаться, я заранее предупреждаю. Они все это уже хорошо знают, но еще раз я это повторю публично: даже если эти "сетки" и "карусели" как-то связаны с кем-то из представителей власти, это ничего не изменит в нашей реакции на них!" - заявил А.Аваков.