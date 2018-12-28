Партия "Справедливость" Наливайченко 3 января на съезде определится с кандидатом в президенты

Всеукраинский съезд партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" в следующий четверг, 3 января, определится с кандидатом от политсилы на должность президента Украины.

Как сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе партии, ожидается, что на съезде будут представлены делегаты от более, чем 210 общественных организаций Украины, которые электронным голосованием поддержат кандидатуру В.Наливайченко в президенты.

"Убежден, что президент должен быть для всех граждан Украины эталоном честности, добропорядочности, а не коррумпированности. Президент не имеет права красть и лгать - это мой главный жизненный принцип, исповедуя который, буду соревноваться за поддержку людей на президентских выборах", - заявил накануне съезда лидер "Справедливости" В.Наливайченко.