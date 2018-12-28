Садовый: Города на границе с Россией должны быть под особым вниманием власти

Лидер "Самопомочи" Андрей Садовый считает, что украинские города, которые граничат с Россией должны быть под особым вниманием власти, в частности это касается города Глухова Сумской области.

"Это вопрос государственной политики. Такие города, как Глухов, расположенные на границе с Россией, должны иметь особое внимание со стороны украинской власти. Сюда должен приехать министр информационной политики - помочь, чтобы здесь было украинское радио, предприниматели должны здесь открывать качественное производство", - отметил А.Садовый во время рабочего визита в Глухов, сообщает пресс-служба политика.

А.Садовый убежден - если уровень жизни в приграничных городах будет дважды выше, чем в соседних городах России, тогда Украина одержит победу.

"Это самое главное, что мы должны сейчас делать. Люди же сравнивают - как там, какие зарплаты, какие пенсии. У нас должно быть лучше! По-другому нельзя выигрывать в этой войне", - подчеркнул А.Садовый.

Кроме этого, политик пообещал помочь г.Глухов реализовать проект украиноязычного радио и направить сюда предпринимателей, потенциально заинтересованных в открытии производств. Кроме того, Львов поделится с Глуховом своим опытом предоставления услуг жителям и организации работы ЦНАП.