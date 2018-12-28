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Выборы

10:41 28.12.2018

Катеринчук: Выборы в ОТГ - это репетиция фальсификаций на президентских выборах

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Катеринчук: Выборы в ОТГ - это репетиция фальсификаций на президентских выборах

Выборы в объединенных территориальных общинах 23 декабря проходили по схемам тотальной скупки голосов, заявил председатель Европейской партии Украины, народный депутат предыдущих созывов Николай Катеринчук.

"Штабы, как минимум трех кандидатов, уже развернули сети скупки голосов. Люди, жизнь которых на 100% зависит от местной власти, к сожалению, принимали участие в уголовных преступлениях, обменивая свои голоса на деньги или аптечку", - отметил Н.Катеринчук, сообщает пресс-служба "Гражданской позиции" в пятницу.

Что касается лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, то, по словам председателя Европейской партии Украины, у него такой сетки нет, так он ведет честную кампанию.

"Скупать голоса избирателей могут только те кандидаты, которые финансируются за деньги олигархов, играя на обнищании людей", - уверен Н.Катеринчук.

Теги: #отг #украина #выборы #катеринчук
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