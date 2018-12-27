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16:23 27.12.2018

Наливайченко требует от власти отчета о результатах военного положения в Украине

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Наливайченко требует от власти отчета о результатах военного положения в Украине

Власть должна отчитаться о результатах введенного в Украине военного положения и рассказать, что было сделано для освобождения захваченных Россией украинских моряков и когда они вернутся домой, заявил лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Отчитаться должно и правительство и силовики. Власть же должна прежде всего ответить на два ключевых вопроса: что сделано для освобождения украинских моряков и судов и когда они вернутся домой", - подчеркнул В.Наливайченко, сообщается на официальном сайте политика.

По словам В.Наливайченко, введение военного положения вызвало больше вопросов, чем дало ответов, в том числе и у международных партнеров Украины.

"Военное положение - это оружие против агрессора, а не способ манипуляций или запугивания общественности. Именно поэтому, власть должна дать четкие ответы относительно рисков усиления внешней агрессии, по приведению в соответствие систем гражданской защиты населения, повышение боеспособности Вооруженных сил Украины", - подытожил политик.

Теги: #украина #военное_положение #наливайченко
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